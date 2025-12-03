楊祐寧化身帥氣運匠 直呼有趣

楊祐寧擔任台灣大車隊55688的20週年代言人。

記者戴淑芳∕台北報導

楊祐寧擔任台灣大車隊55688的20週年代言人，3日化身計程車司機出席記者會，笑說，其實從小的心願是開計程車，因為覺得接觸不同的人很有趣。

55688集團3日舉辦「20週年品牌展暨代言人合作記者會」，正式宣告品牌邁向重要新里程。集團董事長林村田、執行長林念臻與品牌發言人林念穎，從營運、AI科技再到黃金數據公布分享最新成果，並與首位品牌代言人楊祐寧，共同揭幕55688全新精神「一直都在，無處不載」。

廣告 廣告

楊祐寧於三支全新品牌形象宣傳片中，化身55688專業駕駛，分別開著小黃計程車與多元計程車穿梭大街小巷，載著不同乘客、看見不同故事。「這次我不是在演戲，而是真實開進每個人的生活。」楊祐寧有感的說，「拍攝那天就像一位真正的駕駛，看著乘客趕赴重要約會，有人在下班回家的路程尋找一種安心感，那一刻我就發現，原來一趟車程，也可以很有溫度。」

楊祐寧說，因為自己方向感很好，對台北市地名熟稔程度是只要聽到路名就知道在哪的程度。所以小時候真的很想當計程車司機，覺得很酷，當計程車司機很好玩，可以載到不同人，很有趣。