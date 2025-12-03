楊祐寧喪父後重啟「元鍋」日期藏洋蔥 女兒瘋《獵魔女團》！要求露肌扮Saja Boys

楊祐寧歷經喪父及兒子出生百感交集。55688提供

楊祐寧前陣子歷經父喪、兒子出生，12月12日將重啟父親創立的餐廳「元鍋」開幕，這日期剛好是元鍋創始店30週年紀念日，3日出席多元計程車品牌代言人記者會，表示一直在復刻爸爸的手藝，希望未來可以將好味道傳承給兒女。

5歲的大女兒之前也特別「點菜」，不過楊祐寧笑說，跟阿公的料理無關，因為女兒想喝西式南瓜濃湯，他也盡力滿足女兒。他形容大女兒比較清楚阿公過世的情況，小女兒則是似懂非懂。

楊祐寧出席代言活動化身計程車司機。55688提供

兩個姊姊都愛護弟弟！楊祐寧欣慰讚：貼心

楊祐寧形容大女兒是「貼心的女孩」，第二次當姊姊，已經懂得幫忙照顧弟弟，妹妹也會跟著學，認為可能弟弟是不同性別，兩個姊姊比較沒有吃醋的情況。

大女兒現在沈迷《Kpop獵魔女團》，每天都在唱主題曲〈Golden〉，還想打扮成角色的樣子。日前楊祐寧運動完回家，還被女兒問：「爸爸你有肌肉嗎？」他驕傲掀衣露出腹肌，女兒興奮大喊：「那你可以當Saja Boys（動畫中男團團名）！」

楊祐寧驕傲對女兒展示肌肉。55688提供



