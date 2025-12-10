楊祐寧回家隔離兩周 錯過女兒生日：心情滿不好的

楊祐寧為了孩子決定逃獄。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》即將迎來大結局，劇組特別釋出由楊祐寧飾演的監獄老大「吉娃娃」最賺人熱淚的逃亡篇預告，曝光他因被宣判罹患癌症末期，生命已進入倒數計時，他不願自己的盡頭是冰冷的監所、錯過孩子出世，毅然決然賭上人生最後一次的逃亡，只為拚盡全力見到即將出生的兒子。

美麗本人驚喜客串。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

談及吉娃娃被困在監所，為了見剛出生的孩子而拚了命的逃亡，楊祐寧透露自己曾有與吉娃娃處境非常相似的經歷：「那時候因為疫情關係，工作回家得先隔離兩週，為了拍戲沒辦法隔天沒戲就回家，也因此那時候就錯過了大女兒的一歲生日，其實心情滿不好的，很想念家裡的小孩。」言語中流露出父親對錯過重要時刻的無奈與遺憾。

這場關鍵的逃亡戲，堪稱全劇最狼狽、最犧牲形象的艱難挑戰，為了從戒備森嚴的監所中脫身，楊祐寧必須使出渾身解數，嘗試各種異想天開的方法力求隱藏行蹤，例如隱身在狹小、只夠孩童藏身的空間逃避追查，甚至為了達成任務，他還必須承受被人往臉上丟廚餘的屈辱與狼狽。楊祐寧表示：「我必須使勁把自己藏起來，在有限的空間中尋找生機，簡直像練『縮骨功』，在極度難受的處境下，我還得演出內心為父則強的掙扎，其實非常不容易。」

在這場賭上性命的逃亡關鍵戲中，更有「最美助攻」美麗本人驚喜客串演出，他與楊祐寧之間會發生什麼樣的交集，絕對是本集一大看點。身為二寶爸的美麗本人，對於楊祐寧為愛走險的心情表示完全可以理解：「那種為父則強，或者說為父則莽的心情，為了見孩子一面，想像他處在極度狼狽的處境，心中仍充滿對孩子的思念，如此強烈的父愛真的會讓人心疼。」

