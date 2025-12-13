楊祐寧圓亡父夢元鍋開幕！楊謹華超狂送「真人等比海報」他傻眼

楊祐寧（右）傻眼楊謹華開幕送上自己。（翻攝楊祐寧IG）

楊祐寧的父親楊進元在10月病逝，他繼承父親意志把「元鍋」再開回來，選擇12月12日恰好是30周年記念日開幕，圈內好友包括陳意涵、張軒睿、劉以豪等人到場祝賀，楊謹華不在台灣，但送上「真人比高」海報，超狂送禮讓他傻眼：「誰會在開幕送上自己。」

楊祐寧（後排身穿粉色）祝賀楊謹華生日快樂。（翻攝楊祐寧IG）

楊祐寧（中）元鍋開幕，劉以豪（右）、張軒睿到場。（翻攝楊祐寧IG）

楊祐寧日前出席活動，透露開幕會請牧師來禱告，他也提到好友楊謹華行蹤，「那天剛好是楊謹華生日，但她在馬來西亞拍戲，會邀請她，就看她情意夠不夠回來幫我們慶生了。」楊謹華送上海報顯示人到，用IG限動寫下：「你不是要我人到，我人到了呀。」

廣告 廣告

陳意涵（右）現身楊祐寧元鍋開幕。（翻攝楊祐寧IG）

楊祐寧一身粉紅襯衫現身開幕慶，人緣好的他，門外滿是好友送的開幕花籃，牆上掛有父親的照片，他緬懷父親寫下：「今天中午就開始了，快樂的時間也變長了，謝謝祢的魔術。」楊家人手牽手圍一圈禱告，和到場友人們一起同歡，開幕慶氣氛溫馨。

更多中時新聞網報導

經典賽》中華隊 快情蒐 紅雀火球男 有意為韓出征

國光獎》橫掃12獎牌 陳冠伶拚登奧運殿堂

金智娟攜小鮮肉唱跳 理想型是黃偉晉