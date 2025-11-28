楊祐寧圓刺青夢！公車零偽裝沒人認出 曝遺憾：復刻父親味道給兒子

楊祐寧、黃冠智出席《監所男子囚生記》「社畜囚生巴士」，舉著楊祐寧劇中外號「吉娃娃」的氣球造勢。林煒凱攝

《監所男子囚生記》推出限定9天的「社畜囚生巴士」活動，將公車打造成「社畜囚生巴士」，劇中飾演大哥「吉娃娃」的楊祐寧與新加入的「蝌蚪」黃冠智出席活動。楊祐寧在劇中一身刺青，他坦言一直有刺青夢，但因為喜歡風格一直變，所以下不了決心，在劇中終於有機會挑選自己喜歡的圖案統統「貼」上身。黃冠智在劇中因為恐怖情人行徑入獄，劇外卻曾碰過恐怖情人，分手分得膽戰心驚。

黃冠智在劇中角色有大舌頭，他表示靈感來自有次在夜市看到一位「包手」的大哥，原以為對方兇狠，但一開口就是大舌頭問他需不需要幫忙，很有反差萌，讓他跟導演討論把大舌頭的元素加入角色裡。楊祐寧笑說黃冠智大舌頭講話行雲流水，讓他誤以為黃冠智真的是大舌頭。

黃冠智在劇中因無法接受前女友分手後有新歡，而在保外就醫時狹持護理師的「恐怖情人」，而他在學生時期，也曾因為當時女友太過情緒化，想跟對方分手，結果上課時被叫到教官室寫自訴書，才得知前女友在校園自殘。

楊祐寧平常是公車族，黃冠智則是多以機車代步。林煒凱攝

而楊祐寧在《監所男子囚生記》最後兩集發現自己癌末，被問及有什麼遺憾？他表示父親過世後，兒子再也吃不到爺爺的味道，所以他現在努力復刻父親的味道，希望讓兒子能夠吃到。

被問到平常是否常搭公車？楊祐寧說自己家樓下就是公車站，但他零偽裝搭公車居然都沒被認出來，他表示因為車上大家都在滑手機，根本沒人注意到他。黃冠智平常則是騎車族，被媒體問到生子進度，他表示自己屬於比較焦慮的人，想先存錢買房才能安心生小孩，被楊祐寧勸說：「我以前也很焦慮，但生了小孩比較放鬆，小孩會自己帶財。」黃冠智笑說：「好，蝌蚪繼續努力！」卻被另類解讀「蝌蚪」含意，笑壞眾人。



