楊祐寧坦言爸爸離開後「心中有遺憾」 黃冠智被催生孩子帶財

楊祐寧、黃冠智28日出席《監所男子囚生記》宣傳記者會，本周劇情將交代昔日跆拳道國手黃冠智入獄原因，以及楊祐寧因癌末時日不多，怕再也見不到兒子，所以計畫越獄。楊祐寧坦言，劇情有些呼應自己的現實生活，內心的遺憾，跟前陣子逝去的父親有關。

《監所男子囚生記》楊祐寧、黃冠智（圖／小娛樂）

楊祐寧父親六月傳出罹癌消息，十月過世，由於父親生前是知名火鍋店創始人，擁有一手好廚藝，楊祐寧這段期間，也積極籌備餐飲副業，希望能夠重現爸爸的味道。

在《監所男子囚生記》中，楊祐寧飾演的黑幫老大「吉娃娃」，因為癌末時日不多，為了見上孩子一面計畫越獄。劇情與現實不謀而合，楊祐寧表示，爸爸剛離開，雖說爸爸在世時，已經有抱過他的兒子，「但沒有讓兒子吃到阿公做的菜，還是有點小小遺憾。」

《監所男子囚生記》楊祐寧、黃冠智，參與監所巴士活動（圖／小娛樂）

楊祐寧在劇中飾演黑道老大，身上紋身貼紙設計不假他人之手，全都是自己找的，也算一圓刺青夢想。被問到回家小孩看到以後，是否有什麼反應，他吐槽：「他們每天也都這樣啊，彩色筆畫滿身！身上也很多紋身貼紙，他們沒有覺得我很奇怪。」不過若未來孩子想刺青，楊祐寧雖說不加以限制，但還是希望成年以後再進行，也會給予建議。

黃冠智飾演的跆拳道國手，因故入獄，角色說話大舌頭，讓人印象深刻。他透露，以前在夜市打工，曾遇過一位滿身刺青的大哥，看起來凶神惡煞，但開口講話大舌頭，還是個熱心腸，讓他覺得很有趣，於是和導演討論，套用此設定，笑說：「這會講上癮的啊！」

《監所男子囚生記》楊祐寧手拿「吉娃娃」氣球，與黃冠智一同出席宣傳活動（圖／小娛樂）

哭笑不得的是，黃冠智這些年不少角色，都和更生人有關，連自己都數不清演過幾回，對監獄也相當熟悉。剛好曾和他在《愛作歹》中有過一段情的施名帥，此次也有參與演出，被問到再次在監獄相遇的感覺，黃冠智表示：「看到他就忍不住轉身！」眾人頓時笑了起來，意識到回答好像有些『曖昧』，他才連忙解釋：「是想迴避他的眼神！」一旁楊祐寧則是笑翻：「我還沒想到那裡，你們想得也太快了吧！」

正好，《監所》主演陳澤耀28日宣布老婆順利產下女兒的喜訊，楊祐寧頗為感動，而他現在也剛成為三寶爸，透露兩個女兒都很照顧剛出生的弟弟，身旁黃冠智也結婚有一段時間了，被問到生子計畫時，坦言還沒開始努力，跟妻子還是希望能有更好的環境，買了房子以後，再來考慮生小孩的事，加上自己個性容易焦慮，目前還是全心全力放在事業上，還搞笑地自我勉勵：「冠智加油！」

《監所男子囚生記》黃冠智對監獄題材已相當熟悉（圖／小娛樂）

楊祐寧經驗分享，「生了反而不焦慮，小孩會帶財，他們都是準備好才來的！」黃冠智也順著說道：「那我回去跟老婆溝通一下。」不過當被問到有無考慮四胎時，楊祐寧就有些嘴軟，「孩子都還沒三個月！大家不要這樣！冠智加油！」逗得大家哈哈大笑。

《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。海外觀眾能透過愛奇藝國際版收看本劇。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導