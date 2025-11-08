楊祐寧婚姻金句「尊榮另一半」 卻車震邵雨薇雙劈成「渣男」代表
改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》，主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳日前接受台灣大哥大MyVideo專訪，大方分享了現代愛情中的幸福祕訣。
《人浮於愛》開播後連續兩週穩坐台灣大哥大MyVideo戲劇榜與公視+熱播排行榜冠軍，也創下在公共電視頻道當日全台頻道首播華語戲劇的收視冠軍。
已婚且育有三寶的楊祐寧，在聊及婚姻中的幸福時光時表示，最珍貴的時刻不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」他更強調夫妻間的長久之道，在於「要尊榮另一半」，「聽她講什麼、換位思考，這才是長久之道。」
簡嫚書則認為相處之道在於「讓另一半成為摯友」，能無話不談、彼此包容；邵雨薇則笑著說：「讓自己開心最重要，只要情緒照顧好，對方自然也能被感染。」
當被問到「婚姻、性愛、浪漫、孩子、家庭」中最嚮往的幸福時，楊祐寧笑說：「婚姻是這五個的全部。」而其他三人則不約而同選擇「浪漫」，范少勳更點出核心：「浪漫是所有關係的基底，有了它才能走得長久。」
長跑戀情出軌！范少勳被笑「偏渣」邵雨薇披婚紗落淚
在最新劇情中，將揭曉范少勳飾演的富二代「辛毅夫」感情維持期僅3個月，被邵雨薇笑評「偏渣」；而楊祐寧詮釋的精神科醫師「顧厚澤」則在長跑戀情中出軌，成了另一種「渣男代表」。
影集講述邵雨薇飾演的周曉琪色誘楊祐寧飾演的醫師，讓醫師與同居女友簡嫚書的感情問題一一浮上檯面，同時小資女宋芸樺與富二代范少勳相遇，兩段糾纏的愛情交織出「幸福的代價」。
楊祐寧預告將與庹宗華正面交鋒：想跟他交換角色！
最新預告中，劇情衝突即將爆發。邵雨薇將披上婚紗，然而臉上卻掛著淚珠；另一邊，范少勳與宋芸樺則在雨中深情對望、上演浪漫吻戲，預告即將灑糖。
楊祐寧預告將與庹宗華正面交鋒：想跟他交換角色！
演員群也被問到若能交換角色想演誰？邵雨薇笑答：「辛毅夫，因為其他人都太累了！」簡嫚書則直接選擇飾演富商的「詹董」，認為角色爽度最高。楊祐寧則語帶神祕預告本週即將登場的新角色：「我應該會想跟庹哥（庹宗華）交換，那個角色有很多發揮空間，也蠻折磨我的，感覺很爽。」他透露兩人即將在新劇情中正面交鋒，火花四射。
《人浮於愛》每周六晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo新集數上架，每周連播兩集。
更多鏡報報導
「目不識丁」到書法得名！ 顏正國獄中師父曝他驚人意志力「要把握當下」
19歲女星昔日「偷吃人夫」劈腿球星 今森茉耶「未成年飲酒」正式遭公司解約
張震紐約落魄當外送員惹「同行」關心 被導演舒淇嚇退 6度入圍搶影帝「有信心」
其他人也在看
蔡依林演唱會 台灣大指定專案享入場觀賞名額
(記者謝政儒綜合報導)天后蔡依林出道 26 年首次登上台北大巨蛋，將於 2025 年 12 月 30 日、31日及 2026 年 1 月 1 日連續三天舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，打造匯集...自立晚報 ・ 1 天前
影帝也救不了！年度「最爛韓劇榜」出爐 李敏鎬、全智賢大咖慘奪四強
韓國演藝圈每年都會揭曉韓劇「最雷榜」，由超過百位影視人士親自投票票選出「年度爛劇」。今年最讓觀眾「大開眼界」的雷劇冠軍，毫無懸念由馬東錫、徐仁國兩位實力派男星領銜主演的《TWELVE》十二使者抱走，狂掃28張「差評票」，這部戲自從登場以來，負面聲浪就沒停過，如今拿下年度最差頭銜，許多劇迷都毫不意外。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
李國強和陸小芬合作戲劇「接住流星的人」 (圖)
演員李國強（左）在大愛劇「接住流星的人」和金馬影后陸小芬（右）合作，表示從陸小芬身上學到對待表演的態度，是他心目中理想的演員。中央社 ・ 2 小時前
《96分鐘》破兩憶！林柏宏傳訊催王柏傑「上班囉」 沒入圍金馬影帝不遺憾
以高鐵為題材的災難動作電影《96分鐘》累積票房正式突破2億元，榮登2025年度台灣電影票房冠軍。劇組8日舉辦北中南4場謝票活動，由監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。這也是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體， 互動相當有趣。中天新聞網 ・ 2 小時前
專訪》范怡文獨家報喜當奶奶 曝孫女全名很颯爽
62歲范怡文日前受邀前往長沙，擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，典禮當天以溫暖嗓音，唱出孝親獎的得獎歌曲〈芋冰〉，傳達出真摯的嬤孫情，贏得台下感動回響。同時，她也向《中國時報》分享自己升格當奶奶的喜訊，她散發慈愛笑容：「第一次抱孫女的時候其實有點害怕，因為小寶寶好軟，但她真的好乖又可愛。」中時新聞網 ・ 1 天前
成大機械系校友攜手產業領袖 探討半導體與機器人跨域創新
迎接成大94週年校慶，國立成功大學機械工程學系與財團法人成功機械文教基金會，共同主辦第一屆成機論壇，主題為「鏈結未來─機械工程在半導體與機器人產業的跨域應用論壇」，吸引產學界逾百人與會。會中5位成大機械系友同時也是業界龍頭企業高階主管，分享從先進晶圓製造、AI 封裝到人形機器人的最新技術趨勢，並與學界對談人才培育與產學合作新模式。國立成功大學沈孟儒校長致詞時表示，機械工程是台灣科技競爭力的核心，希望可以讓研究力量對接外部平台，成大機械系有光榮的歷史，最早學校只有3個科系，其中一個就是機械系，尤其兩年多來學校兩筆超過3千萬以上的捐款都來自機械系校友，其中更有感念在機械系受教育時的影響指定捐贈給成功大學的遺產，難能可貴。沈孟儒校長表示，相較於其他學校，成大最獨特的就是擁有很多校友的支持，教育的腳步不停歇，機械工程不再只是傳統機構設計，而是半導體製程、AI 自動化與智慧製造的關鍵骨幹。成大機械系將持續扮演產學平台的角色，鏈結校友與產業，共同打造台灣下一個黃金 10 年。主辦單位代表、東台精機董事長、財團法人成功機械文教基金會嚴瑞雄董事長表示，基金會長期支持成大機械發展，今天這場論壇正是校友回台灣好新聞 ・ 1 天前
好心男幫鄰居關瓦斯桶突爆炸「全身89%面積燒傷」 4個月後不幸離世
根據陸媒《極目新聞》報導，事發於今年7月2日，錢男當時在紹興嵊州市打工，他聞到燃氣味，懷疑是鄰居張姓女子家中瓦斯外洩，上樓查看並嘗試關閉瓦斯桶閥門；未料瓦斯瓶突然爆炸並冒出火焰，錢男瞬間被火吞噬。沒多久張女與錢男的車姓妻子趕抵現場，聽到錢男大喊「我被火燒到...CTWANT ・ 52 分鐘前
雅加達校園清真寺恐攻！禮拜中連環爆炸釀55傷 兇嫌竟是17歲「高中生」
印尼首都雅加達發生震驚全國的校園爆炸攻擊事件。當地時間7日，在北雅加達卡拉巴加丁（Kelapa Gading）地區的一所高中校園內，一座清真寺於信徒正在進行禮拜時，突傳出連環爆炸聲響，造成至少55人因不同程度的燒傷與嚴重創傷被送往醫院急救，兇嫌已被逮捕，竟是同校高中生。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
健保費驚漲 華人嘆吃不消 業界：取消更得不償失
又到年底健康保險的「開放投保期」(Open Enrollment period)季節。「加州全保」（Covered Ca...世界日報World Journal ・ 2 小時前
「2026新北消防形象月曆」開賣！不只帥哥美女 還有「小小消防員」
即時中心／廖予瑄報導新北市政府消防局今（8）日上午9時30分於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「2026新北消防形象月曆」發表會。新北消防月曆迄今推出已邁入第18屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆。民視 ・ 20 小時前
「愛到失去自己」引共鳴 《好好吃飯2》森林吻戲後上演心碎分離
《就算一個人也可以好好的吃飯2》首播後，迅速登上公視+熱門排行榜亞軍，第一部五集播出後「主角胡宇威在劇中流暢做菜的帥氣模樣被觀眾大讚是「天菜大廚」，端出的料理更是每道令人垂涎三尺。鏡報 ・ 23 小時前
妻肝硬化病危！52歲男星鏡頭前「痛哭求醫藥費」：2天內要手術
52歲香港男星海俊傑是從歌手比賽出道，後來也朝戲劇圈發展，感情方面則跟化妝師妻子結婚多年，沒想到近日卻傳出妻子健康惡化，目前正在醫院等待換肝，對此，昨（8日）海俊傑更是在直播中淚崩，替妻籌措醫藥費。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中市原住民族文化節今年分山海屯區舉行 首場在大雅登場
「台中市原住民族文化節-原聚山海屯」系列活動，昨日下午3點在台中市原住民文化館戶外廣場盛大登場，為年度原民文化推廣揭開序幕，金曲歌王沈文程以一連串膾炙人口的經典歌曲炒熱全場，活動以泰雅族文化為主軸，融合多族群樂舞特色，透過音樂、舞蹈與飲食體驗，展現原住民族的生命力與文化多樣性，現場湧入眾多民眾共襄盛自由時報 ・ 7 小時前
李斯特菌奪6命！ 醫揭「冰箱熟食」比生食更可怕
美國近期爆發李斯特菌疫情，已造成全美18州6人死亡、27人住院。婦產科醫師蘇怡寧特別提醒民眾，李斯特菌並非僅存在於骯髒或未煮熟的食物中，相反地，低溫且濕滑的環境反而是其最佳生存條件，冰箱內的冷藏熟食更可能成為危險來源。中天新聞網 ・ 1 天前
楊祐寧新戲暢談婚姻 「尊榮」另一半很重要
（中央社記者洪素津台北7日電）演員楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書和范少勳，在戲劇「人浮於愛」有各自感情經歷。育有3寶的楊祐寧表示，要「尊榮」另一半，尤其夫妻相處要用心傾聽、換位思考，才是長久之道。中央社 ・ 1 天前
陳致傑闖擊劍世界盃8強 締造台灣第1人紀錄
（中央社記者陳容琛台北9日電）台灣擊劍好手陳致傑今天在世界盃西班牙站打進男子鈍劍個人賽8強，不僅寫下台灣第1人紀錄，更是8強唯一亞洲選手，教練陳柏槐直言，對整個團隊是一大鼓勵。中央社 ・ 12 小時前
來嘉縣鹿草「尋寶」！ 蘭花中藥咖啡美食特產遊程吸客
嘉義縣鹿草鄉公所推動農業六級化，結合在地特產及店家，設計「尋寶遊程」，品嚐麻辣藥膳包、火馬辣椒米磚、雪花秋葵Q餅、阿里山油菊花茶等特色伴手禮，探訪研帥蘭園、瑞安堂中藥行、鹿草圓山宮、鹿口飯食、幕後咖啡、日和製冰、乃朵菈手工甜點及田心食育園等地，讓遊客透過遊程深入更瞭解鹿草。自由時報 ・ 8 小時前
椎間盤突出不再是老年專利！23歲男環島8天後右腳尖竟抬不起
年僅23歲的林先生，騎機車環島8天後，右腳腳尖竟無法抬起，檢查發現竟是椎間盤突出壓迫神經所致。臺北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑指出，椎間盤突出壓迫神經並非老年人的專屬疾病，在3C產品盛行的今日，年輕族群因長時間久坐或姿勢不良而明顯增加，門診病例較十年前增加約2至3成。太報 ・ 10 小時前
抗癌2年！韓版《超級名模生死鬥》選手金性燦病逝 享年35歲
南韓模特兒金性燦（本名金敬模）因參加韓版《超級名模生死鬥》第5季走紅，沒想到他抗癌2年於6日不敵病魔過世，享年35歲。中天新聞網 ・ 1 天前
追思白恐「共諜」 鄭麗文：不能再憂讒畏譏
國民黨主席鄭麗文，今（8）出席「白色恐怖追思大會」，三度「90度鞠躬」獻花；但其中悼念對象，包含當年潛伏在國軍裡面的「中共間諜」吳石、陳寶倉等人，引發黨內質疑。對此，鄭麗文強調，不能再為選票考量而扭曲歷史，這場活動也不是將「吳石」作為主角。TVBS新聞網 ・ 21 小時前