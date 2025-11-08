楊祐寧婚姻金句「尊榮另一半」 卻車震邵雨薇雙劈成「渣男」代表

《人浮於愛》楊祐寧（右）與簡嫚書（左）是對愛情長跑的情侶兼事業夥伴。公共電視、台灣大哥大MyVideo提供

改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》，主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳日前接受台灣大哥大MyVideo專訪，大方分享了現代愛情中的幸福祕訣。

《人浮於愛》開播後連續兩週穩坐台灣大哥大MyVideo戲劇榜與公視+熱播排行榜冠軍，也創下在公共電視頻道當日全台頻道首播華語戲劇的收視冠軍。

已婚且育有三寶的楊祐寧，在聊及婚姻中的幸福時光時表示，最珍貴的時刻不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」他更強調夫妻間的長久之道，在於「要尊榮另一半」，「聽她講什麼、換位思考，這才是長久之道。」

簡嫚書則認為相處之道在於「讓另一半成為摯友」，能無話不談、彼此包容；邵雨薇則笑著說：「讓自己開心最重要，只要情緒照顧好，對方自然也能被感染。」

當被問到「婚姻、性愛、浪漫、孩子、家庭」中最嚮往的幸福時，楊祐寧笑說：「婚姻是這五個的全部。」而其他三人則不約而同選擇「浪漫」，范少勳更點出核心：「浪漫是所有關係的基底，有了它才能走得長久。」

在最新劇情中，將揭曉范少勳飾演的富二代「辛毅夫」感情維持期僅3個月，被邵雨薇笑評「偏渣」；而楊祐寧詮釋的精神科醫師「顧厚澤」則在長跑戀情中出軌，成了另一種「渣男代表」。

《人浮於愛》范少勳（右）、宋芸樺（左）親了！公共電視、台灣大哥大MyVideo提供

影集講述邵雨薇飾演的周曉琪色誘楊祐寧飾演的醫師，讓醫師與同居女友簡嫚書的感情問題一一浮上檯面，同時小資女宋芸樺與富二代范少勳相遇，兩段糾纏的愛情交織出「幸福的代價」。

最新預告中，劇情衝突即將爆發。邵雨薇將披上婚紗，然而臉上卻掛著淚珠；另一邊，范少勳與宋芸樺則在雨中深情對望、上演浪漫吻戲，預告即將灑糖。

演員群也被問到若能交換角色想演誰？邵雨薇笑答：「辛毅夫，因為其他人都太累了！」簡嫚書則直接選擇飾演富商的「詹董」，認為角色爽度最高。楊祐寧則語帶神祕預告本週即將登場的新角色：「我應該會想跟庹哥（庹宗華）交換，那個角色有很多發揮空間，也蠻折磨我的，感覺很爽。」他透露兩人即將在新劇情中正面交鋒，火花四射。

《人浮於愛》每周六晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo新集數上架，每周連播兩集。



