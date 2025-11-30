楊祐寧居家隔離像坐牢 靠視訊挺過

楊祐寧監製並主演的監獄職場喜劇《監所男子囚生記》開播後討論度狂飆，4位主演楊祐寧、陳澤耀、劉以豪、張軒睿接受MyVideo專訪，談及人生中曾「被困住」的時刻，楊祐寧自曝最像坐牢的時刻就是疫情隔離期間，「家裡明明有腳踏車訓練台，想說早上起來很有朝氣，才騎了1天我就放棄，被關住的感覺太痛苦！」最後靠每天視訊朋友「小酌聊天」才撐過去。

陳澤耀說自己人生沒有什麼被困住的低潮，如果硬要說，就是被興趣困住了，因為他是重度「車奴」，10幾台老車跟飄移賽車全靠他親手維修、清潔，「油管老化、水管爆裂、積灰塵、發不動等什麼狀況都有。我每一台車都堅持自己洗，每天花3小時洗車，365天都在保養維修。」

劉以豪坦言人生曾有「被困住」而迷失方向的階段，「沒有夢想、沒有目標的時候，日子真的會像被關起來。」他的解方是「讓自己歸零」，例如泡咖啡、游泳、重新跟自己對話，「不用急，慢慢就會找到那份溫度跟熱情。」

