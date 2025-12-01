楊祐寧想運動振作起來 1天就放棄：被困住太痛苦

《監所男子囚生記》近日熱播，楊祐寧劇中飾演黑道老大，因為毆打虐貓的人被關進監獄，聊到人生中難忘「被關起來」的經驗時，他表示不是在戲裡，而是疫情居家隔離那段日子，「家裡明明有腳踏車訓練台，起初還想振作一下，結果只騎了一天我就放棄，被困住的感覺太痛苦！」他最後靠每天視訊朋友「小酌聊天」才撐過隔離期的煎熬。

楊祐寧飾演黑道老大。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪聊到被關注這題時則坦言，人生有段時間真的像被關在原地：「沒有目標、沒有夢想的時候，日子會停住。」他靠把自己「歸零」重新找回方向，「泡咖啡、游泳、跟自己對話，不急，慢慢就會找到溫度。」

劉以豪和詹子萱。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

張軒睿回憶最窒息的一刻則發生在片場，有次劇本現場大改，他提出疑問卻沒得到回應，「那瞬間覺得自己彷彿只是個站著講台詞的機器。」他選擇先把戲拍完，回家再調整心態，「表演是自己的，每一天都要重新開始。」

張軒睿和睦媄。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》故事聚焦三位監所菜鳥管理員的職場求生之路——陳澤耀飾演的「高志耀」被迫進入監所工作，實際上是黑道大哥「吉娃娃」（楊祐寧 飾）的獄中接應；劉以豪化身一絲不苟的教誨師「姜一傑」，施名帥飾演的主任「蕭文強」更是隨時下馬威；張軒睿與邱以太飾演的「魚仔」、「中文」在混亂環境中邊慌亂邊成長，三人一同在壓力縫隙裡領悟生存之道。

