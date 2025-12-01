楊祐寧憶剛過世父親吐遺憾！ 努力還原「阿公料理」希望兒子吃得到

四季線上／陳軒泓 報導

楊祐寧在《監所男子囚生記》飾演的 9568 與小弟 7392（五木飾演）閒聊吃飯時，接到癌末通知那一瞬間，情緒全面潰堤，悲痛直擊觀眾心臟。他意識到自己極可能在鐵窗內錯過孩子的誕生，這場哭戲彷彿最後一根稻草狠狠折斷他的信念。隨著絕望感吞噬理智，他也開始醞釀一場足以撼動全劇的「逃獄行動」，情節張力瞬間飆升至新高度。

楊祐寧戲中接獲癌末通知，情緒全面潰堤（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

戲裡楊祐寧因癌末可能見不到自己的孩子，戲外被問到有沒有想做、卻還沒做的遺憾？他分享呼應到自己的生活，前陣子爸爸剛離開，很遺憾的事情是雖然爸爸有抱到兒子，兒子卻沒有機會吃到阿公做的菜，所以我很努力還原我爸爸的料理，希望以後可以做給兒子吃。

楊祐寧（左）、黃冠智現身戲劇宣傳活動（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

戲中楊祐寧因情緒失控被送往違規舍，在那裡遇見黃冠智，一位因無法接受前女友分手後有新歡，而在保外就醫時狹持護理師的「恐怖情人」。兩人隔著鐵窗，一邊是面對生死的老大，一邊是崩潰哭號的少年，透過楊祐寧獨有的「激將式開導」，竟意外擦出另類兄弟情。黃冠智透露戲裡楊祐寧開導他的方式是，「送給我一本練下盤的武功秘笈！」原來是性感寫真集，楊祐寧笑回沒有什麼是一發不可收拾的事情，如果有，那就兩發！

