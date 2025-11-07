楊祐寧成「渣男」車震邵雨薇搞雙劈 吐婚姻真實想法
《人浮於愛》由楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳主演，日前接受台灣大哥大MyVideo專訪，問及現代愛情的幸福祕訣，結婚多年、育有三寶的楊祐寧分享夫妻間最珍貴的時光，不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」他也強調「要尊榮另一半」，「聽他講什麼、換位思考，這才是長久之道。」
簡嫚書在2017年結婚，認為相處之道在於「讓另一半成為摯友」，能無話不談、彼此包容；邵雨薇則笑著說：「讓自己開心最重要，只要情緒照顧好，對方自然也能被感染。」
在最新劇情中，將揭曉范少勳飾演的富二代「辛毅夫」感情維持期僅三個月，被邵雨薇笑評「偏渣」；而楊祐寧詮釋的精神科醫師「顧厚澤」則在長跑戀情中出軌，成了另一種「渣男代表」。聊到現實生活中「愛情怎麼走得長久」，以及「婚姻、性愛、浪漫、孩子、家庭」中最嚮往的幸福時，楊祐寧笑說：「婚姻是這五個的全部。」其他三人則不約而同選擇「浪漫」，范少勳更點出核心：「浪漫是所有關係的基底，有了它才能走得長久。」
被問到若能交換角色想演誰？邵雨薇笑答：「辛毅夫，因為其他人都太累了！」簡嫚書則直接選擇飾演富商的「詹董」，認為角色爽度最高；楊祐寧則語帶神祕預告本週即將登場的新角色：「我應該會想跟庹哥（庹宗華）交換，那個角色有很多發揮空間，也蠻折磨我的，感覺很爽。」
《人浮於愛》講述周曉琪（邵雨薇 飾）身為富商女友，卻在心理諮商時色誘精神科醫師顧厚澤（楊祐寧 飾），他與同居女友范月姣（簡嫚書 飾）的感情問題一一浮上檯面；同時，小資女潘心彤（宋芸樺 飾）與富二代辛毅夫（范少勳 飾）相遇，兩段糾纏的愛情交織出「幸福的代價」。《人浮於愛》每周六晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo新集數上架。
