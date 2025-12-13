楊祐寧承父遺志開餐廳 楊謹華送海報相挺

楊祐寧的父親楊進元是知名餐廳元鍋創辦人，今年10月不幸病逝，他繼承父親意志把「元鍋」再開回來，選在12月12日、30周年紀念日開幕，圈內好友包括陳意涵、張軒睿、劉以豪等人到場祝賀，楊謹華不在台灣，但送上「真人比高」海報，超狂送禮讓他傻眼：「誰會在開幕送上自己。」

楊祐寧日前出席活動，透露開幕會請牧師來禱告，他也提到好友楊謹華行蹤，「那天剛好是楊謹華生日，她在馬來西亞拍戲會邀請她，就看她情意夠不夠回來幫我們慶生了。」楊謹華送上特別禮物表心意，還用IG限動寫下：「你不是要我人到，我人到了呀。」大合照時，楊祐寧讓「楊謹華海報」站C位，但是眼神死，互動讓網友笑翻。

他一身粉紅襯衫現身開幕慶，好人緣的他，門外滿是好友送的開幕花籃，牆上紅色木框內有一張紅心A的撲克牌，中間愛心是父親的照片，十分有巧思，他緬懷父親：「今天中午就開始了，快樂的時間也變長了，謝謝（你）的魔術。」楊家人手牽手圍一圈禱告，和到場友人們一起同歡，開幕慶氣氛溫馨。