楊祐寧揭張軒睿、許光漢真面目 見「無中生有」：以為生髮水廣告

楊祐寧今出席55688集團20 周年品牌展暨代言人合作記者會。55688提供



楊祐寧今（12╱3）以計程車司機Look出席55688集團20 周年品牌展暨代言人合作記者會，師弟張軒睿之前被爆因許光漢飛黃騰達、友情生變，扯出日前喝許瑋甯喜酒時被章廣辰當空氣，氣得在IG限時動態怒嗆「無中生有」，對此楊祐寧笑說：「我是先看到他的限時動態『無中生有』，我以為他接了什麼生髮水的廣告，原來是這個啊！」

之前楊祐寧的婚禮也冒出王柏傑、謝欣穎大吵、互潑酒水烏龍事件，這回換張軒睿喝喜酒出事，楊祐寧搞笑說：「大家的婚禮可不可以就拍一些漂亮照片、講講喜訊就好？」

雖然沒看張軒睿、許光漢、章廣辰友情生變的新聞，但楊祐寧說：「我認識這幾個年輕男生，我都覺得他們是很可愛、很好笑、個性很直爽的男生，我覺得像軒睿講的，怎麼傳的都不知道，他們自己應該也覺得莫名其妙吧！」

談及元鍋12月12日開幕，楊祐寧透露有請牧師會祝福禱告，當天不只是元鍋創始店30周年，也是楊謹華生日，他笑說：「在這邊幫她宣傳一下，雖然跟她沒有什麼關係，我們會邀請她，但她在馬來西亞拍戲，就看她情意夠不夠飛回來幫我們過生日了。」

