楊祐寧揭「元鍋」開幕日藏巧思 撞楊謹華生日：看她情意

藝人楊祐寧擔任55688計程車品牌代言人，今（3）日出席記者會，穿著品牌制服現身，他笑說「我自己穿起來都笑場，有點太像了。」他坦言過去搭計程車時有被認出來，還一起合照，至於最怕聊到什麼話題，「怕聊到他的家事，因為不知道該如何回答。」

被問到有沒有搭計程車酒醉嘔吐的經驗，楊祐寧直言「我沒有，但是我有同行朋友很多次。」他只能一邊幫忙清理、一邊跟司機道歉並賠償清潔費，因此呼籲大家，除了不要酒駕之外，喝醉叫計程車要自備嘔吐袋。

另外，楊祐寧父親在10月病逝，他透露「元鍋4.0」將在30週年當天正式開幕，並請牧師祝福禱告，不過那天恰好也是好友楊謹華的生日，還笑說「我們會邀請她，但她現在不在台灣，就不知道她情意夠不夠飛回來台灣幫我們過生日，因為她一直叫我去馬來西亞幫她過生日。」

現在是三寶爸的楊祐寧提到，5歲的大女兒最近很迷《Kpop 獵魔女團》，天天唱〈Golden〉，甚至今天運動回家被問「爸爸你有肌肉嗎？」他秀出肌肉後還不忘問「妳看是不是跟Saja boys一樣？」讓全場笑翻。



