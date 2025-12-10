楊祐寧搏命「縮骨功」驚險逃亡！ 隔離錯過女兒生日 曝內心深處遺憾

四季線上／陳軒泓 報導

楊祐寧、劉以豪、陳澤耀等人主演的監所職場喜劇《監所男子囚生記》將迎來最催淚、最驚心動魄的精彩大結局，劇組特別釋出由楊祐寧飾演的監獄老大「吉娃娃」最賺人熱淚的逃亡篇預告，曝光他因被宣判罹患癌症末期，生命已進入倒數計時。他不願自己的盡頭是冰冷的監所、錯過孩子出世，毅然決然賭上人生最後一次的逃亡，只為拼盡全力見到即將出生的兒子。

楊祐寧（右）展開驚險逃亡計畫（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

談及吉娃娃被困在監所，為了見剛出生的孩子而拚了命的逃亡，楊祐寧透露自己曾有與吉娃娃處境非常相似的經歷：「那時候因為疫情關係，工作回家得先隔離兩週，為了拍戲沒辦法隔天沒戲就回家，也因此那時候就錯過了大女兒的一歲生日，其實心情蠻不好的，很想念家裡的小孩。」言語中流露出父親對錯過重要時刻的無奈與遺憾。

廣告 廣告

楊祐寧為見兒子一面搏命逃獄（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

為了從戒備森嚴的監所中脫身，楊祐寧必須使出渾身解數，嘗試各種異想天開的方法力求隱藏行蹤，例如隱身在狹小、只夠孩童藏身的空間逃避追查；甚至為了達成任務，他還必須承受被人往臉上丟廚餘的屈辱與狼狽。楊祐寧表示：「我必須使勁把自己藏起來，在有限的空間中尋找生機，簡直像練『縮骨功』。在極度難受的處境下，我還得演出內心為父則強的掙扎，其實非常不容易。」

美麗本人驚喜客串，與楊祐寧上演關鍵對手戲（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

【看更多】

劉以豪戲裡外大反差！ 詹子萱曝手機藏「多張私照」他求饒別公開

《超級冰冰Show》蔡家蓁先不主持唱歌！跨足戲劇「挑戰演員身分」 現蹤八點檔身影曝

王思佳認外國尪「膽子大」敢娶她！ 從「不談遠距離」到接受 親曝關鍵原因

【FastTV飛速看】更多精選台劇一次追👉立即前往

【好推薦】經典作品《孽子》楊祐寧演出線上看▶️





更多四季線上報導

宮美樂獻聲新作《豆腐媽媽》主題曲！一日狂破20萬觀看 粉絲激讚：八點檔史上最炸突破

八點檔《好運來》即將進入完結篇！勇兔搶先曝光「殺青計畫」

曾子益《豆腐媽媽》再演反派？他悄曝「5字」洩新八點檔劇情