楊祐寧搭公車0人認出！年輕曾想刺青「從初戀到結婚都沒做」笑喊圓夢

記者趙浩雲／台北報導

演出受刑人的楊祐寧與黃冠智今（28）日出席劇組舉辦的「社畜囚生巴士」活動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

影集《監所男子囚生記》撥出好好評不斷，演出受刑人的楊祐寧與黃冠智今（28）日出席劇組舉辦的「社畜囚生巴士」活動，將劇中的經典「囚車」元素與上班族最熟悉的通勤下班路結合，延伸出「上班同刑、下班同行」的趣味概念，楊祐寧在劇中挑戰黑道大哥「吉娃娃」，他笑說其實年輕時候一直很想要嘗試刺青，這次演大哥算是圓夢了。

黃冠智這次特別為角色做聲音設定，帶點「大舌頭」口音，笑說：「因為以前踢跆拳道，我設定他牙齒被踢斷，所以講話會漏風。」更笑稱拍完後還差點切不回原本口音，完全入戲太深。楊祐寧還笑說他太行雲流水了，「本來以為他是大舌頭」。

演出受刑人的楊祐寧與黃冠智今（28）日出席劇組舉辦的「社畜囚生巴士」活動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

透露，角色外號吉娃娃出自他本人發想，連劇中的黑道刺青也由他親自設計，「我們設計一隻戴著紳士『禮帽』的吉娃娃，因為『我是一隻有禮貌的吉娃娃，跟我講話也要有禮貌』。」他笑說，年輕時一直想刺青卻苦無心儀圖案，從初戀到結婚一直到變成三寶爸都是，因為覺得刺青是很重大的決定，這次藉角色終於圓了「刺青夢」，不會反對小孩成年以後去刺青，但還是希望他們要思考過再決定，不要太衝動。

楊祐寧看起來有一些疲憊。（圖／記者鄭孟晃攝影）

楊祐寧升格三寶爸將近三個月，面露些微疲憊，眼眶也有一點紅，面對記者關心，他笑說只是最近睡比較少，比較累而已，聊到爸爸經，他分享說老三到現在都很乖，但姊姊們到現在都很愛弟弟，會親親跟抱抱弟弟，但兩個姊姊已經會開始吵架，飾演監所夥伴的陳澤耀今天宣布生子，他也開心獻上祝福，表示看到陳澤耀寫的文章很感動，身為二寶爸的黃迪揚說希望自己也可以趕快買房子，「先有自己的房子，有自己的家才可專心一點，我偏焦慮 」楊祐寧也獻上鼓勵向他加油。

