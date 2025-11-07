楊祐寧新戲暢談婚姻 「尊榮」另一半很重要

（中央社記者洪素津台北7日電）演員楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書和范少勳，在戲劇「人浮於愛」有各自感情經歷。育有3寶的楊祐寧表示，要「尊榮」另一半，尤其夫妻相處要用心傾聽、換位思考，才是長久之道。

愛情影集「人浮於愛」探究各種愛情關係，問及現代愛情的幸福祕訣，結婚多年、育有3寶的楊祐寧透過新聞稿分享，夫妻間最珍貴時光，不一定是盛大的約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」

他也強調，「要尊榮另一半」，「聽他講什麼、換位思考，這才是長久之道。」

簡嫚書則認為，相處之道在於「讓另一半成為摯友」，能無話不談、彼此包容。邵雨薇則笑說：「讓自己開心最重要，只要情緒照顧好，對方自然也能被感染。」

當被問及「婚姻、性愛、浪漫、孩子、家庭」，哪個是最嚮往的幸福點？楊祐寧笑說：「婚姻是這5個的全部。」

邵雨薇、簡嫚書、范少勳則不約而同選擇「浪漫」，范少勳更點出核心：「浪漫是所有關係的基底，有了它才能走得長久。」（編輯：吳素柔）1141107