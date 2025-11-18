楊祐寧曝「陸劇拍攝現場實際狀況」 非常反差：會加拍

熱依扎在《灼灼韶華》中挑起大樑，詮釋從家道中落到闖出一片天的民國女企業家「褚韶華」。角色一路從寡婦、落魄媳婦，到憑著精明頭腦與狠勁重建家業、翻身上海商界的傳奇歷程，正是吸引她接演的原因。她直言最欣賞韶華的特質：「你賞識我，代表我有你看重的東西，那我們就交換，我也要拿到我想要的。」霸氣又清醒。

楊祐寧則在該劇挑戰個人陸劇男主角，飾演心思縝密、擅長布局的聞氏大藥房繼承人「聞知秋」。他察覺韶華的經商天賦後，兩人攜手在商場攻城掠地。雖然是首次合作，兩人默契驚人，火花十足。他笑說片場氛圍其實相當反差：「我們常常在演完嚴肅戲後，再加拍一個搞笑版本。」

《灼灼韶華》故事背景設定於1916年民初，褚韶華（熱依扎 飾）為救兄長，被迫嫁入陳記藥鋪；靠著商業敏銳度與堅守誠信，逐步參與家族事業。丈夫陳大順與陳父相繼離世後，藥鋪被陳二順敗光，韶華只能孤身振作，重新創立藥鋪養家，再以過人的膽識踏足上海商界，最終在聞知秋（楊祐寧 飾）的合作下，成為一位講信守諾、敢做敢當的女企業家。

