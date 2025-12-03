楊祐寧曝新身份「變計程車司機」 火鍋店開幕撞楊謹華生日：希望她回來
記者趙浩雲／台北報導
楊祐寧擔任台灣大車隊55688的20週年代言人，他化身計程車司機，今（3）日出席記者會，談到關於搭計程車相關的趣事，他說其實有被司機認出來過，司機大哥也笑說很開心可以載到他，他還分享其實從小的心願是開計程車司機，因為覺得接觸不同的人很有趣。
楊祐寧說，他私下不是一個會跟司機聊天的人，如果司機主動開始聊天才會跟他聊，最怕的是「聊到對方的家世」，司機不太會跟他聊政治，也有遇過繞路的司機，因為自己方向感很好，「小時候騎摩托車，覺得台北市路很熟悉，大概知道在哪個方向，知道地址往那個方向」，對台北市地名熟稔程度是只要聽到路名就知道在哪的程度。
至於退休會不會考慮開計程車？他說「小時候真的很想當計程車司機，覺得很酷，當計程車司機很好玩，可以載到不同人」自己開車不太會有路怒症，自己沒有吐在計程車上面過，但同行的朋友有過，他也呼籲「醉了除了不要酒駕之外，可以自備嘔吐袋」。
聊到近日近況，他分享爸爸的火鍋店「元鍋」將在12月12日開幕，剛好是創始店30周週年慶，也是好友楊謹華的生日，會邀請楊謹華一起站台，「他人不在台灣，就看他情意夠不夠回來台灣幫過生日，因為他也叫我去馬來西亞幫她過生日」。
自己的廚藝部分，女兒前天生日許願跟他點菜，他就秀了一手，做西式濃湯給他喝，最近女兒愛上電影《Kpop 獵魔女團》，最愛的是裡面的「Saja boys」，每天把自己打扮的跟角色一樣，無奈的說「我都有點想禁止她了！」
