楊祐寧率《監所》男星組「F6」 劉以豪、張軒睿熱舞嗨翻全場

職場喜劇《監所男子囚生記》11日舉辦開播記者會，主要演員劉以豪、陳澤耀、張軒睿、邱以太、施名帥與監製楊祐寧合體亮相，超高顏值彷彿男團。這也是楊祐寧繼《今夜一起為愛鼓掌》後，再度以演員與監製雙重身份現身，他表示：「再次擔任監製真的很開心，監製就是能夠『控制』很多事情，很好玩，謝謝5個好兄弟來一起玩！」

楊祐寧（左起）、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥出席《監所男子囚生記》開播記者會。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

楊祐寧率「監男F6」熱舞。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

記者會上在主持人鼓動下，楊祐寧率領「監男F6」重現片頭曲〈不開心就跳起來〉舞蹈，音樂一響，現場手機齊舉，尖叫與掌聲交織，彷彿見證男團出道瞬間，粉絲笑喊：「拜託原地出道吧！」劉以豪跟張軒睿更現場被粉絲力拱solo舞蹈，兩人幽默笑說：「其實都是我們安排的啦！」

「監男F6」在登台熱舞前，特地在後台練習，氣氛熱鬧又逗趣。被問到練習了多久？楊祐寧笑說：「不用練啦，舞蹈都融在血液裡了！」而擁有舞蹈背景的施名帥與曾出過唱片的陳澤耀，更被眾人公認是舞王，施名帥笑著自稱「舞棍阿北」，全場爆笑。至於誰是舞癡？劉以豪謙虛自稱：「在兩位舞王面前，大家都是啦。」逗樂全場。

但楊祐寧隨即切換監製模式補充：「雖然大家在台上嘻嘻哈哈，但戲裡其實也有很多感人的部分，有笑有淚，一定會打動觀眾！」

楊祐寧擔任《監所男子囚生記》監製。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》戲裡戲外，6位主演也像共患難的同事們，笑料與默契比劇本還強。陳澤耀飾演的「阿耀」一入監所就鬧出大烏龍，因弄丟識別證被主任施名帥整治，將其認成犯人，慘遭「全裸檢身」。

陳澤耀透露：「我是真的親自上陣，用大力膠做好防護措施就衝了！」不料還有另一場崩潰戲，幫受刑人檢身時，被忍不住肚子痛的犯人「噴」屎噴滿全身！他回憶：「屎道具是咖哩加玉米做的，導演要我慢動作被噴滿臉，沒想到咖哩進眼睛超痛！」

張軒睿在《監所男子囚生記》飾演「魚仔」。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

張軒睿飾演的「魚仔」是典型社畜代表，不多事、不出頭，「魚仔就是每個上班族的影子，想幫忙又怕被捲進去。」邱以太飾演的小爸爸「中文」則個性膽小、懂得忍耐，為家庭努力撐起責任。與陳澤耀3位菜鳥管理員總是被主任施名帥即興表演逗笑，成為「NG王」。

3人在現場努力憋笑，陳澤耀更是大膽反整！陳澤耀笑說：「有場戲小帥哥（施名帥）的台詞有「放屁」，我特地忍著屁意憋很久，終於等到他講『放屁』那句時，我真的放了一個，全場都笑翻。」

劉以豪在《監所男子囚生記》飾演「姜一傑」。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪飾演的姜一傑則是團隊最嚴肅的一位，為追查真相不惜與父親對立，也成為團隊中的理性代表，「一傑那種嚴格、一板一眼的性格，其實很像深層的自己。我很在乎自己有沒有做對、別人怎麼看我，所以我其實才會一直想用輕鬆的心情來面對每一天。」

但他也笑說，在大家滿場亂鬧的氣氛裡，自己常覺得孤單，「有時候看他們玩得那麼開心，我也會想說：天啊，只有我在這裡不能笑，蠻寂寞的啦。」

楊祐寧除了身兼監製，也飾演黑道大哥「吉娃娃」，透露這個名字就是他親自取的，笑說：「原本劇本叫食蟻獸，我覺得太怪了，哪有黑道大哥叫那樣！」並解釋：「吉娃娃外表乾淨、需要被照顧，但又兇，這反差很可愛。」談到再次監製的心情，他說：「再次擔任監製其實更熟練了，在片場經常跟導演聊角色以外的事情，讓我更享受片場的每個細節」。

