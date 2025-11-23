楊祐寧率「監男F6」熱舞！張軒睿點名他當C位 陳澤耀讚劉以豪眼睛電力十足
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
台灣大哥大MyVideo跟播監獄職場喜劇《監所男子囚生記》空降台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍。而台灣大哥大MyVideo也對楊祐寧、陳澤耀、劉以豪、張軒睿進行專訪，聊到本次合作，陳澤耀對劉以豪的魅力無法招架，直呼女生一見鍾情一定會愛上他，「以豪那雙電力十足的眼睛，只要四目交接就會被電到！」但若要選擇交往對象，他反而選楊祐寧飾演的「吉娃娃」黑道大哥：「雖然行為不羈又看起來不好惹，但他其實有情有義、很顧家。」
連張軒睿也扛不住楊祐寧的魅力，直言女生應該一開始都會被吉娃娃的「費洛蒙爆棚」吸走，但內舉不避親推薦同為監所菜鳥的陳澤耀，才是女生們真正適合長久交往的對象，「他單純、古意、孝順，每件事情都是行動派，是會讓人越相處越安心的類型。」至於被點名兩次的楊祐寧，問他是女生會愛上誰，他則用吉娃娃角色的語氣搞笑回覆，「因、為、我、不、是、女、生，所以沒辦法回答。」笑翻全場。
《監所男子囚生記》開播前搶先釋出的主題曲〈不開心就跳起來〉MV，由6帥合體變身限定男團「監男F6」大跳監所勁舞，在首播劇情中也同樣在劇情裡秀出苦練舞姿，播出後網友又感動又爆笑，訪問中也果然上演一場「誰才是C位」的票選戰。劉以豪毫不猶豫把C位頒給楊祐寧，張軒睿與陳澤耀則一致點名施名帥，大讚：「他跳舞超有魅力，而且跟角色反差超大。」而身兼監製的楊祐寧則笑說：「我希望大家都能站在C位」，完美展現大哥風範。
