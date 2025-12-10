楊祐寧癌末搏命逃獄！只為見兒子一面 曝戲外遺憾：曾因拍戲隔離錯過女兒生日

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》現正熱播，而本週六將迎來最催淚、最驚心動魄的精彩大結局。預告片中楊祐寧飾演的監獄老大「吉娃娃」因被宣判罹患癌症末期，他不願自己的盡頭是冰冷的監所、錯過孩子出世，毅然決然賭上人生最後一次的逃亡，只為拼盡全力見到即將出生的兒子。深刻的父愛與囚籠中的掙扎交織，直擊人心最柔軟之處，令觀眾無不為之動容。

《監所男子囚生記》催淚核彈本週六收官！楊祐寧搏命逃獄 賭命只為見兒子一面。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

預告中，從楊祐寧想像自己抱著小孩，溫柔卻心碎地唱著「大聲叫，不願跟你來分開」開場，接著鏡頭揭示他病得極其嚴重，臉色蒼白、時不時昏迷，更常被劇烈的疼痛折磨。吉娃娃絕望地說：「我癌末，如果治不好就死在裡面了。那天眼前一黑，人生什麼重要突然變得很清楚。」正是這份直擊人心的無奈與對生命的最後一搏，竟意外牽動了監所管理員陳澤耀的心弦，讓他直喊：「我幫你！」

談及吉娃娃被困在監所，為了見剛出生的孩子而拚了命的逃亡，楊祐寧透露，自己曾有與吉娃娃處境非常相似的經歷，「那時候因為疫情關係，工作回家得先隔離2週，為了拍戲沒辦法隔天沒戲就回家，也因此那時候就錯過了大女兒的1歲生日，其實心情蠻不好的，很想念家裡的小孩。」言語中流露出父親對錯過重要時刻的無奈與遺憾。

為了從戒備森嚴的監所中脫身，楊祐寧必須使出渾身解數，嘗試各種異想天開的方法力求隱藏行蹤，例如隱身在狹小、只夠孩童藏身的空間逃避追查；甚至為了達成任務，他還必須承受被人往臉上丟廚餘的屈辱與狼狽。楊祐寧表示，「我必須使勁把自己藏起來，在有限的空間中尋找生機，簡直像練『縮骨功』。在極度難受的處境下，我還得演出內心為父則強的掙扎，其實非常不容易。」

「最美助攻」美麗本人驚喜客串 與楊祐寧上演關鍵對手戲。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

在楊祐寧這場賭上性命的逃亡關鍵戲中，更有「最美助攻」美麗本人驚喜客串演出。他與楊祐寧之間會發生什麼樣的交集，成本集一大看點。身為二寶爸的美麗本人，對於楊祐寧為愛走險的心情表示完全可以理解：「那種為父則強，或者說為父則莽的心情。為了見孩子一面，想像他處在極度狼狽的處境，心中仍充滿對孩子的思念，如此強烈的父愛真的會讓人心疼。」





