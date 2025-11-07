楊祐寧結婚5年「尊榮」寵妻 曝愛情長久維持術

楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳主演的《人浮於愛》熱播中，四位主演日前分享現代愛情的幸福祕訣。結婚5年、育有三寶的楊祐寧說，夫妻間最珍貴的時光，不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」強調要『尊榮』另一半：「聽他講什麼、換位思考，這才是長久之道。」簡嫚書認為相處之道在於「讓另一半成為摯友」，無話不談、彼此包容；邵雨薇則笑說：「讓自己開心最重要，只要情緒照顧好，對方自然也能被感染。」

《人浮於愛》楊祐寧（右）與簡嫚書（左）是對愛情長跑的情侶兼事業夥伴。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

在最新劇情中，將揭曉范少勳飾演的富二代「辛毅夫」感情維持期僅三個月，被邵雨薇笑評「偏渣」；而楊祐寧詮釋的精神科醫師「顧厚澤」則在長跑戀情中出軌，成了另一種「渣男代表」。聊到現實生活中「愛情怎麼走得長久」，以及在「婚姻、性愛、浪漫、孩子、家庭」之中最嚮往的幸福是什麼時，楊祐寧笑說：「婚姻是這五個的全部。」其餘三人則不約而同選擇「浪漫」，范少勳更點出核心：「浪漫是所有關係的基底，有了它才能走得長久。」

《人浮於愛》范少勳（左）與宋芸樺（右）戀愛線甜炸。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

被問到若能交換角色想演誰？邵雨薇笑答：「辛毅夫，因為其他人都太累了！」簡嫚書則選擇飾演富商「詹董」，認為角色爽度最高；楊祐寧則語帶神祕預告本週即將登場的新角色：「我應該會想跟庹哥（庹宗華）交換，那個角色有很多發揮空間，也蠻折磨我的，感覺很爽。」他

透露兩人即將在新劇情中正面交鋒，火花四射。邵雨薇也將披上婚紗，然而臉上卻掛著淚珠；另一邊，范少勳與宋芸樺則在雨中深情對望、上演浪漫吻戲，甜度爆表預告即將灑糖。

《人浮於愛》每週六晚間9點於公視頻道首播，晚間10點於台灣大哥大MyVideo上架新集數，每週連播兩集。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導