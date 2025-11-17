楊祐寧聯手《甄嬛傳》女星闖商業戰場 嚴肅戲碼也要再來一次搞笑版

《灼灼韶華》楊祐寧（左）和熱依扎聯手飆戲。愛爾達電視提供

楊祐寧在首部主演的陸劇《灼灼韶華》中，飾演聰明睿智、心思縝密的聞氏大藥房的繼承人「聞知秋」。這也是他第一次與熱依扎合作，但兩人默契相當好，擦出的CP感也深受觀眾喜愛。聊到拍攝片場的事情，他自曝：「我們常在演完比較嚴肅的戲份後，就會再演一個搞笑版本的。」

劇中熱依扎挑大樑飾演民國女企業家「褚韶華」，從家族破敗到自立創業、堅韌不拔，從寡婦到成功女企業家，歷經多重感情考驗與重振家業。楊祐寧飾演的「聞知秋」則是經營奇才，游刃有餘地應對商場、官場的各種複雜局面，當他發現「褚韶華」的經商才能後，便與她齊心投身事業。

《灼灼韶華》是楊祐寧首度主演的陸劇。愛爾達電視提供

熱依扎最愛這兩句名台詞！跌倒也能站起來

熱依扎曾在《甄嬛傳》中飾演「寧嬪」一角受矚目，她形容《灼灼韶華》的角色：「韶華其實一直很會為自己爭取權益，你賞識我，那就代表我身上有你想要的東西，既然這樣我們就交換，我也要拿到我想要的。」這樣的人物特質深深吸引她，這也是她接演這部戲的原因之一。

熱依扎在《灼灼韶華》中的角色有許多名台詞。愛爾達電視提供

而褚韶華在劇中有多句名台詞，熱依扎曾在訪問中聊到自己最喜歡的台詞有兩句，分別是「只要人不死，就總會有機會」，以及「只要你想開始，一切都不晚」，她覺得這兩句話充分展現褚韶華就算跌倒，也永遠會站起來的精神。《灼灼韶華》11月18日起，週一至週五晚間6點愛爾達影劇台全台首播。



