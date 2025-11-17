楊祐寧聯手《甄嬛傳》女星闖商業戰場 嚴肅戲碼也要再來一次搞笑版
楊祐寧在首部主演的陸劇《灼灼韶華》中，飾演聰明睿智、心思縝密的聞氏大藥房的繼承人「聞知秋」。這也是他第一次與熱依扎合作，但兩人默契相當好，擦出的CP感也深受觀眾喜愛。聊到拍攝片場的事情，他自曝：「我們常在演完比較嚴肅的戲份後，就會再演一個搞笑版本的。」
劇中熱依扎挑大樑飾演民國女企業家「褚韶華」，從家族破敗到自立創業、堅韌不拔，從寡婦到成功女企業家，歷經多重感情考驗與重振家業。楊祐寧飾演的「聞知秋」則是經營奇才，游刃有餘地應對商場、官場的各種複雜局面，當他發現「褚韶華」的經商才能後，便與她齊心投身事業。
熱依扎最愛這兩句名台詞！跌倒也能站起來
熱依扎曾在《甄嬛傳》中飾演「寧嬪」一角受矚目，她形容《灼灼韶華》的角色：「韶華其實一直很會為自己爭取權益，你賞識我，那就代表我身上有你想要的東西，既然這樣我們就交換，我也要拿到我想要的。」這樣的人物特質深深吸引她，這也是她接演這部戲的原因之一。
而褚韶華在劇中有多句名台詞，熱依扎曾在訪問中聊到自己最喜歡的台詞有兩句，分別是「只要人不死，就總會有機會」，以及「只要你想開始，一切都不晚」，她覺得這兩句話充分展現褚韶華就算跌倒，也永遠會站起來的精神。《灼灼韶華》11月18日起，週一至週五晚間6點愛爾達影劇台全台首播。
更多鏡報報導
宋祖兒《折腰》演出太真實！祖父金士傑「內心發抖」驚呼：嚇一跳
24歲易烊千璽成金雞獎最年輕影帝！被問感情現況尷尬回3字
陳喬恩《山河枕》霸氣長公主上線 自信喊話宋茜：打仗從沒輸！
其他人也在看
敏熙報氣象／日本11月秋意濃 富士河口湖楓葉迴廊湧遊客
哈囉，大家好，我是民視AI主播敏熙，來看今天的國際氣象消息。十一月的日本秋意濃，正是賞楓紅的好時節。富士河口湖著名的賞楓景點、河口湖楓葉迴廊湧入大批遊客，紛紛拿出手機，捕捉動人美景。現在來看國際主要城市的溫度。東京、大阪、首爾，最低負2度最高15度；----------------------------------------新加坡、雅加達、河內，最低13度最高33度；----------------------------------------吉隆坡、馬尼拉、新德里，最低12度最高33度；----------------------------------------紐約、洛杉磯、芝加哥，最低2度最高14度；----------------------------------------倫敦、巴黎、莫斯科，最低2度最高9度。其它最新國內外消息，請大家持續鎖定民視新聞，我是敏熙，接下來把現場交給主播。原文出處：敏熙報氣象／日本11月秋意濃 富士河口湖楓葉迴廊湧遊客 更多民視新聞報導薛劍嗆完「斬首」不敢來？中國駐大阪總領館突取消「這活動」新台幣貶3分 收31.18元台網美紐約餐廳猛吃霸王餐！竟想「肉身還錢」遭逮民視影音 ・ 14 小時前
父母的懷抱是神奇良方 袋鼠式護理 穩住早產兒
記者彭新茹∕新竹報導 早產兒也可以頭好壯壯！中醫大新竹附醫開院至今年十月底，已經接生…中華日報 ・ 1 小時前
運彩公會攜手業者捐助台中向上國中 (圖)
台灣運彩公會理事長何昱奇（左4）將普發現金捐出做公益，並號召公會會員、經銷商一起響應，共捐贈新台幣200萬元給台中市向上國中，推動基層運動發展，贊助合作簽署儀式17日舉行。中央社 ・ 13 小時前
影/板橋街頭壓制場面嚇壞路人 便衣警埋伏逮詐騙車手
新北市警方破獲一起詐騙案，一名女子遇上投資詐騙陸續損失上百萬，警方獲報後今（17）日下午在板橋街頭埋伏當街壓制逮補取款車手，一度引起附近民眾關注趕緊表明身分。中天新聞網 ・ 10 小時前
基隆驚見火燒車！駕駛嚴重燒傷緊急送醫
基隆一名31歲鄭姓男子17日晚間將母親轎車開到新北、基隆交界的調和街轉運站對面停車場，疑似在車內企圖輕生。不久車內突然冒出濃煙，他因無法承受高溫急忙逃出，但車輛隨即被火焰吞噬，最後僅剩車殼。消防到場時發現鄭男情緒失控、精神狀況不穩，身上也有燒燙傷痕跡，立即送醫治療。中天新聞網 ・ 9 小時前
潤娥《暴君》爆紅見面會售票卻超慘！ 網友補槍《少時》時期人氣輸她們兩位
潤娥《暴君》爆紅見面會售票卻超慘！ 網友補槍《少時》時期人氣輸她們兩位娛樂星聞 ・ 6 小時前
「龍忠」蛋行問題蛋流向35家店 多已下肚
彰化縣文雅畜牧場九日出蛋給台中市龍忠蛋行，又被驗出芬普尼超標，台中市食安處昨公布下游卅五家店家，但多數蛋已被吃下肚。民進...聯合新聞網 ・ 1 小時前
楊祐寧首搭熱依扎擦出CP感 自曝常自拍搞笑番外篇
話題陸劇《灼灼韶華》改編自暢銷小說《野心家》，由熱依扎和楊祐寧領銜主演，是楊祐寧首部主演的陸劇，聊到拍攝片場的事情，楊祐寧自曝：「我們常在演完比較嚴肅的戲份後，就會再演一個搞笑版本的。」中時新聞網 ・ 12 小時前
韓國「三色三味」正式登台進駐家樂福！李旼奎代表親臨高雄啟動開幕
2025年11月17日，韓國高人氣連鎖品牌「三色三味」（韓文：삼색삼미），今日於高雄家樂福鼎山店盛大舉辦開幕記者會暨剪綵儀式。韓國品牌代表李旼奎特別來台出席，與台灣總部潘字孺總經理共同剪綵開幕，見證韓式餐飲品牌正式進軍台灣家樂福通路的重要時刻！三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
放寬上櫃股票信用交易審核標準與上市一致
【記者柯安聰台北報導】為活絡巿場交易能量，吸引更多優質企業於上櫃巿場掛牌，櫃買中心修正「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第1條、第8條、第14條、第15條、第20條及第78條等條文及相關規...自立晚報 ・ 6 小時前
《灼灼韶華》楊祐寧首搭熱依扎擦出CP感！自曝：「我們常自拍搞笑番外篇」
話題陸劇《灼灼韶華》改編自暢銷小說《野心家》，由熱依扎和楊祐寧領銜主演，在劇中熱依扎挑大樑飾演民國女企業家「褚韶華」，從家族破敗到自立創業、堅韌不拔，從寡婦到成功女企業家，歷經多重感情考驗與重振家業，聊到這個角色她說：「韶華其實一直很會為自己爭取權益，你賞識我，那就代表我身上有你想要的東西，既然這樣我們就交換，我也要拿到我想要的。」這樣的人物特質深深吸引她，這也是她接演這部戲的原因之一。而褚韶華在劇中有多句名台詞，她曾在訪問中聊到自己最喜歡的台詞有兩句，分別是「只要人不死，就總會有機會」，以及「只要你想開始，一切都不晚」，她覺得這兩句話充分展現褚韶華就算跌倒，也永遠會站起來的精神。《灼灼韶華》11月18日起，週一至週五晚間6點愛爾達影劇台全台首播。 據悉，《灼灼韶華》是楊祐寧首部主演的陸劇，他在劇中飾演聰明睿智、心思縝密的聞氏大藥房的繼承人「聞知秋」，他被賦予「經營奇才」游刃有餘地應對商場、官場的各種複雜局面，當他發現「褚韶華」的經商才能後便與她齊心投身事業，雖說這是他第一次與熱依扎合作，但兩人默契相當好，擦出的CP感也深受觀眾喜愛。聊到拍攝片場的事情，他自曝：「我們常在演完比較嚴肅的愛爾達電視 ・ 17 小時前
振永河邊寬衣解帶超害羞 宋柏緯也看呆：胸肌太搶戲了
台韓愛情電影《那張照片裡的我們》今（17日）在金馬影展舉行世界首映，監製湯昇榮、導演鄭乃方率振永、李沐、宋柏緯一同亮相。巧合的是，明天就是振永的34歲生日，他很開心提前收到壽桃祝福，並稱去年也是在劇組慶生，連續2年都在台灣過生日，「電影快上映了，希望可以大賣」，宋柏緯也正好是11月出生，他也喊話「希望賣破億」，李沐最近除了該片，還有戲劇《如果我不曾見過太陽》，她說，很希望觀眾能看見這2個她很喜歡的故事，「心裡也希望每一個角色都能幸福。」中時新聞網 ・ 12 小時前
宋雨琦教阿信跳〈M.O.〉 挖角當「i-dle」舞蹈擔當
「五月天」帶著5525+1主題「回到那一天」25 周年巡迴演唱會重返上海體育場，前晚（11╱16）最終場邀韓國女團「i-dle」宋雨琦擔任嘉賓，她還教阿信跳了一段〈M.O.〉，並稱讚：「跳得非常好！全能！立馬加入我們隊，做我們的舞蹈擔當。」太報 ・ 7 小時前
別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎17日在X發文，表示「股神」巴菲特所提倡的股票與債券是虛假的資產，只有黃金、白銀、...聯合新聞網 ・ 10 小時前
名作詞家黃瑩辭世 享耆壽95歲
記者陳彥陵／綜合報導 以〈九條好漢在一班〉、〈我有一枝槍〉等軍歌聞名的資深作詞家黃瑩，昨日凌晨辭世，享耆壽95歲。回顧其一生筆耕不輟，創作多首膾炙人口軍歌歌詞青年日報 ・ 7 小時前
壽喜燒「東西之分」有學問！ 關東似火鍋、關西先煎肉
壽喜燒「東西之分」有學問！ 關東似火鍋、關西先煎肉EBC東森新聞 ・ 8 小時前
翁衝撞待轉區1死8傷！ 爆2年5違規「曾違停害命」
高雄市 / 綜合報導 高雄楠梓區土庫一路昨（16）日發生一起1死8傷的嚴重車禍意外，警方初步調查是73歲陳姓駕駛至橋頭區訪友後返家途中，下德民新橋後違規右轉才會釀禍，而首當其衝的50歲菲籍林姓騎士不幸魂斷輪下，突如其來的噩耗也讓家屬無法接受，太太面對鏡頭一語不發，而這名肇事的駕駛曾開過計程車，108年時，因為違停遭酒駕騎士撞上，結果騎士死亡，近兩年又被查出有5次違規紀錄。車輛紛紛減速下橋，只見白色轎車，無視禁止右轉標誌，打燈準備轉進巷弄內，結果下一秒意外發生了，撞擊機車後揚起煙塵，車輛不但沒停下，駕駛疑似想把方向盤打正，沒想到急轉情況，直接衝向待轉區，目擊民眾(11.16)說：「一直衝過去。」好幾部機車就像是保齡球瓶一樣，全被撞倒在地，還有人差點被輾壓過去，眼看闖禍了，駕駛下車查看傷勢，沒多久警消獲報趕抵現場，目擊民眾(11.16)說：「速度不快，在外面先撞一台。」車禍現場血跡斑斑，機車全倒在待轉區裡面，員警合力將車輛抬往路邊，肇事駕駛陳姓男子(11.16)說：「沒有暴衝，我就順順的下來，順順的下來要開去慢車道。」穿白色POLO衫的73歲陳姓駕駛，16日這天開車行經高雄楠梓區，剛下德民新橋連撞8車，共造成9人受傷，其中一名50歲的菲律賓籍林姓男子，送醫搶救後仍宣告不治，今（17）日上午，家屬低調抵達殯儀館，面對鏡頭不願意多談，林姓死者鄰居說：「經過的時候都會打招呼。」林姓死者來台多年，與妻子在楠梓區共同開設外國美食店，平常和繼子相處也算融洽，這回外出剪頭髮，在距離店面3公里外的地方遇上死劫，而相驗結果出爐，頭部外傷、腹部挫傷、內出血，導致創傷性休克死亡。記者VS.肇事駕駛陳姓男子說：「你貪快嗎，你要跟他們道歉嗎。」面對肇事撞死人，陳姓駕駛移送前快步上車，現在更被揭露，過去兩年就有5次違規紀錄，退休前開小黃時，在108年時因為違規停車，遭酒駕機車撞上，當時騎士也不幸身亡。高雄楠梓分局楠梓所副所長徐晨剛說：「依過失致死及過失傷害移送。」雖然陳姓駕駛已經73歲但身體看似硬朗，這回去橋頭訪友後，疑似想要抄近路回家才會發生死亡車禍，釀1死8傷悲劇。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
守護鄉親安心生活 陳俊宇協調台鐵加速修復蘇澳路基
（記者陳志仁／宜蘭報導）鳳凰颱風重創宜蘭溪南及蘇澳地區，多處災後復原的工作仍在進行中；其中，蘇澳鎮內台鐵蘇澳新 […]引新聞 ・ 8 小時前
嘉義東石蔦松社區長輩穿婚紗圓夢（3） (圖)
嘉義縣東石鄉蔦松社區溫馨舉辦「長者圓夢婚紗日」，17日在專業婚紗團隊協助下，10名長者穿上心中最嚮往禮服，留下人生亮麗一刻。中央社 ・ 10 小時前
敘利亞外長訪北京 傳大馬士革將移交上百名維吾爾聖戰士
法新社今天(16日)引述2名消息人士報導，敘利亞當局計劃將維吾爾聖戰士移交給北京。與此同時，敘利亞外交部長席巴尼(Asaad al-Shaibani)正在北京訪問，這是他首次訪問中國。 自從近1年前推翻長期實施獨裁統治的前總統阿塞德(Bashar al-Assad)以來，敘利亞新的伊斯蘭主義政權一直試圖擺脫其過往的聖戰歷史，並努力在遭受多年的國際孤立後重建外交形象。 2011年敘利亞內戰爆發後，來自中國新疆的維吾爾族聖戰士前往敘利亞，加入對抗阿塞德政權的戰鬥，其中許多人加入了突厥斯坦伊斯蘭黨(TIP)。這是一個以維吾爾族為主的聖戰組織，總部設在敘利亞西部的伊德利布省(Idlib)。 一位不願透露姓名的敘利亞政府消息人士告訴法新社，預計席巴尼此次的北京行將討論該國維吾爾族武裝人員的問題。該消息人士補充說，「根據中方要求，大馬士革打算分批移交這些武裝人員。」 消息人士也表示，中國拒絕讓這些武裝人員編入現在的敘利亞政府軍。 另一位同樣要求匿名的敘利亞外交消息人士告訴法新社，「敘利亞打算在未來一段時間內，向中國移交400名維吾爾族武裝人員。」 中國外交部長王毅今天在北京接待來訪的席巴尼。王毅表中央廣播電台 ・ 10 小時前