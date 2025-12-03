楊祐寧跨界開計程車「制服都穿上了」 盡責呼籲酒醉：自備嘔吐袋

【緯來新聞網】藝人楊祐寧擔任台灣大車隊55688 20週年品牌代言人，今（3日）出席記者會時分享兒時曾夢想開計程車，覺得能接觸形形色色的人「非常酷、很好玩」，認為載客的經歷相當有趣。他也回憶曾搭車被司機認出來，對方很開心能載到他，雖然他不會主動與司機攀談，但如果司機開啟話題，他也會樂於聊天，但最怕聊天聊太深入，連對方家世都知道。

楊祐寧擔任台灣大車隊55688 20週年品牌代言人。（圖／55688提供）

談到計程車司機可能遇到的「繞路」狀況，楊祐寧則笑說自己從小騎摩托車對台北市的道路就非常熟悉，聽到地名或路名，就能立刻知道大致的方向和位置，因此不太擔心被多繞路。此外，他也呼籲搭乘計程車的民眾，特別是酒醉的朋友，除了「不要酒駕」之外，「可以自備嘔吐袋」，因為他雖然沒有在車上吐過，但同行的朋友曾有過不適的經驗。



近期工作滿檔的他透露，已故父親經營的火鍋店「元鍋」將在12月12日開幕，而這一天剛好是創始店的30週年慶，同時也是好友楊謹華的生日，他說自己已經邀請楊謹華站台，但對方人不在台灣，楊祐寧笑說：「就看她情意夠不夠回來台灣幫過生日，因為她也叫我去馬來西亞幫她過生日。」

代言人楊祐寧出席「20周年形象海報」合作啟動儀式。（圖／55688提供）

楊祐寧這次在三支全新品牌形象宣傳片中，化身55688專業駕駛，分別開著小黃計程車與多元計程車穿梭大街小巷，載著不同乘客、看見不同故事。「這次我不是在演戲，而是真實開進每個人的生活。」楊祐寧有感的說，「拍攝那天就像一位真正的駕駛，看著乘客趕赴重要約會，有人在下班回家的路程尋找一種安心感，那一刻我就發現，原來一趟車程，也可以很有溫度。」



這次記者會上，55688集團董事長林村田回顧這20年歷程，他表示，55688不只是計程車派遣與出行服務業者，更是城市運轉的一部分。從敬老愛心服務、好孕專車、無障礙派遣，到重大活動與交通疏運，55688長年與各機關、產業、企業夥伴密切合作，共同建立更完善的出行網路。他強調：「這個產業不是單一企業就能完成，而是大家一起努力的成果，每一個人都是不可或缺的力量。」



林村田更特別提到，今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖水災，55688再次成為城市後勤系統的一環，除了成立「災民返家車隊」，更發起「免費鏟子超人專車」，由專業計程車駕駛載送百位「鏟子超人」志工深入災區；他也回憶起疫情期間，需要從機場回家的旅客暴增，55688短時間內調度超過400輛車前往支援，即使當時環境仍存在不確定性，但「民眾有需要的時候，55688就會在。」強調，這就是55688集團的企業責任與承諾。

