楊祐寧隔離崩潰「像坐牢」 靠視訊喝酒求生續命
〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧、陳澤耀、劉以豪、張軒睿主演影集《監所男子囚生記》，4帥被問到人生中是否也曾有「被困住」的時刻，楊祐寧率先爆料自己最像坐牢的時刻就是疫情隔離期間：「家裡明明有腳踏車訓練台，想說早上起來很有朝氣，才騎了一天我就放棄，被關住的感覺太痛苦！」最後靠每天視訊朋友「小酌聊天」才撐過去。
最離奇的回答則來自陳澤耀，他說自己人生沒有什麼被困住的低潮，「但如果硬要說，就是被我的興趣困住了」，因為他是重度「車奴」，十幾台老車跟飄移賽車全靠他親手維修、清潔，「油管老化、水管爆裂、積灰塵、發不動...什麼都有。我每一台車都堅持自己洗，每天花3小時洗車，365天都在保養維修」。
劉以豪坦言人生曾有「被困住」而迷失方向的階段：「沒有夢想、沒有目標的時候，日子真的會像被關起來。」他的解方是「讓自己歸零」，例如泡咖啡、游泳、重新跟自己對話，「不用急，慢慢就會找到那份溫度跟熱情」。
張軒睿則回憶以前拍戲時最窒息的一刻是劇本突然在現場大改，提出疑問卻溝通無果，「那一瞬間真的覺得自己好像只是來站著講台詞的機器」，被困住的他選擇先把戲完成，回家再重新調整心態，「表演是自己的，每一天都要重新開始」。
《監所男子囚生記》講述陳澤耀飾演被迫進入監所當管理員的「高志耀」，負責當黑道老大「吉娃娃」(楊祐寧 飾)的獄中接應，他一方面被劉以豪飾演的教誨師「姜一傑」緊盯、遭施名帥飾演的監所主任「蕭文強」下馬威，一方面還要完成各種不可能任務，在混亂的監所中與菜鳥監所管理員「魚仔(張軒睿 飾)」與「中文(邱以太 飾)」掙扎求生，各自領悟生命的意義。《監所男子囚生記》每週六晚上8點在台灣大哥大MyVideo更新最新集數！
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
更多自由時報報導
濱崎步上海開唱臨時被取消！「仍獨自登台唱完」空蕩畫面流出
父親離世遺憾難補！楊祐寧努力重現「阿公的菜」
下週恐迎首波「霸王級寒流」…12生肖11/30～12/6運勢分析
濱崎步「對1萬4000席空席唱整場」 天后孤獨開唱真相曝
其他人也在看
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻
邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。中時新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
都是祖國的孩子！賽德克族美女網紅突喊「灣灣回家」網傻眼：祖墳冒黑煙
近年兩岸關係持續緊張，不少演藝圈名人選擇公開表態「我是中國人」，網紅館長（陳之漢）便是其中之一，他不僅頻繁前往中國，還多次在直播中發表親中言論。而近日小紅書突然出現一名自稱賽德克族的女網紅，多次拍片高喊「我們都是祖國的孩子」、「灣灣回家吧」，再度掀起網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」 《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳揮文告別19年《飛碟晚餐》！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光
熱播19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，消息一出，許多粉絲大為震驚。主持人陳揮文向聽眾告別後，今（29）日深夜1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
GD奪MAMA年度藝人！周潤發牽手跳一段 領獎百感交集：明年BIGBANG來開趴
韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」今（29日）在香港啟德主場館揭曉第2晚的獎項，韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）堪稱今晚大贏家，在典禮尾聲從周潤發手上拿下「年度藝人」肯定，兩人也相隔10年再度與MAMA舞台上重逢。鏡報 ・ 12 小時前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 21 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 天前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 2 小時前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 1 天前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許瑋甯婚禮嗨跳定情曲 邱澤「滿臉寵溺」畫面曝光
許瑋甯、邱澤28日於文華東方補辦婚宴，2人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年登記結婚，婚後育有一子Ian。雖說場內並不對外開放給媒體拍攝，不過透過親友的社群，也能瞧見許瑋甯在婚宴上玩得不亦樂乎，邱澤則眼神充滿愛意的，看著妻子熱舞。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 1 天前
吳姍儒大讚許瑋甯、邱澤「21世紀最美新人！」 被問第三胎嚇傻了
吳姍儒今（28日）與老公王陽開出席許瑋甯、邱澤婚宴。她4年前結婚時老公沒有受訪，王陽開特地補感言說：「我很滿意（婚姻生活），我很享受婚姻生活當中。」吳姍儒回憶上一次來台北文華東方，還是結婚時，至今已經隔了4年，夫妻倆今一同出席，兩個孩子則在家拜託家人、保母照顧，她笑說很開心能來參加婚禮，更說：「21自由時報 ・ 1 天前