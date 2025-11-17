楊祐寧首搭熱依扎擦出CP感 自曝常自拍搞笑番外篇
話題陸劇《灼灼韶華》改編自暢銷小說《野心家》，由熱依扎和楊祐寧領銜主演，是楊祐寧首部主演的陸劇，聊到拍攝片場的事情，楊祐寧自曝：「我們常在演完比較嚴肅的戲份後，就會再演一個搞笑版本的。」
楊祐寧劇中飾演聰明睿智、心思縝密的聞氏大藥房的繼承人「聞知秋」，被賦予「經營奇才」游刃有餘地應對商場、官場的各種複雜局面，當他發現熱依扎飾演的「褚韶華」經商才能後便與她齊心投身事業，雖說這是他第一次與熱依扎合作，但兩人默契相當好，擦出的CP感也深受觀眾喜愛。
劇中熱依扎挑大樑飾演民國女企業家「褚韶華」，從家族破敗到自立創業、堅韌不拔，從寡婦到成功女企業家，歷經多重感情考驗與重振家業，聊到這角色她說：「韶華其實一直很會為自己爭取權益，你賞識我，那就代表我身上有你想要的東西，既然這樣我們就交換，我也要拿到我想要的。」這樣的人物特質深深吸引她，這也是她接演這部戲的原因之一。
褚韶華在劇中有多句名台詞，她曾在訪問中聊到自己最喜歡的台詞有兩句，分別是「只要人不死，就總會有機會」，以及「只要你想開始，一切都不晚」，她覺得這兩句話充分展現褚韶華就算跌倒，也永遠會站起來的精神。
《灼灼韶華》劇情以1916年民國初年為背景，講述出身中藥世家的「褚韶華（熱依扎 飾演）」為救兄長，被迫嫁入陳記藥鋪，憑著卓越商業頭腦和誠信逐漸掌管家業。丈夫陳大順與陳父相繼去世後，家族生意落入陳二順之手，導致藥鋪衰敗。褚韶華奮力自立，在困境中創辦藥鋪養家糊口，以商業才智與堅韌個性，轉往上海商界闖出新天地，與經營奇才「聞知秋（楊祐寧 飾演）」聯手合作，逐漸成為守信重諾、有膽識的女企業家。《灼灼韶華》11月18日起，周一至周五晚間6點愛爾達影劇台全台首播。
