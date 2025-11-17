楊祐寧首部陸劇民初造型曝光 搭熱依扎擦出CP感

【緯來新聞網】楊祐寧在首部主演的陸劇《灼灼韶華》中飾演聰明睿智、心思縝密的聞氏大藥房的繼承人「聞知秋」，他被賦予「經營奇才」游刃有餘地應對商場、官場的各種複雜局面，當他發現「褚韶華」的經商才能後便與她齊心投身事業，雖說這是他第一次與熱依扎合作，但兩人默契相當好，擦出的CP感也深受觀眾喜愛。聊到拍攝片場的事情，他自曝：「我們常在演完比較嚴肅的戲份後，就會再演一個搞笑版本的。」

楊祐寧第一次與熱依扎合作，但兩人默契相當好，擦出的CP感也深受觀眾喜愛。（圖／愛爾達提供）

廣告 廣告

在劇中熱依扎挑大樑飾演民國女企業家「褚韶華」，從家族破敗到自立創業、堅韌不拔，從寡婦到成功女企業家，歷經多重感情考驗與重振家業，聊到這個角色她說：「韶華其實一直很會為自己爭取權益，你賞識我，那就代表我身上有你想要的東西，既然這樣我們就交換，我也要拿到我想要的。」這樣的人物特質深深吸引她，這也是她接演這部戲的原因之一。而褚韶華在劇中有多句名台詞，她曾在訪問中聊到自己最喜歡的台詞有兩句，分別是「只要人不死，就總會有機會」，以及「只要你想開始，一切都不晚」，她覺得這兩句話充分展現褚韶華就算跌倒，也永遠會站起來的精神。

《灼灼韶華》劇情以1916年民國初年為背景，由楊祐寧、熱依扎主演。（圖／愛爾達提供）

《灼灼韶華》劇情以1916年民國初年為背景，講述出身中藥世家的「褚韶華（熱依扎 飾演）」為救兄長，被迫嫁入陳記藥鋪，憑著卓越商業頭腦和誠信逐漸掌管家業。丈夫陳大順與陳父相繼去世後，家族生意落入陳二順之手，導致藥鋪衰敗。褚韶華奮力自立，在困境中創辦藥鋪養家糊口，以商業才智與堅韌個性，轉往上海商界闖出新天地，與經營奇才「聞知秋（楊祐寧 飾演）」聯手合作，逐漸成為守信重諾、有膽識的女企業家。《灼灼韶華》11月18日起，週一至週五晚間6點愛爾達影劇台全台首播。

更多緯來新聞網報導

小宇跳槽新東家推首支單曲 驚喜舉辦北中專場門票秒殺

陳乃榮徒步到淡水想起當兵行軍 導演讚有「純陽之氣」