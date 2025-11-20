楊祐寧「劈腿2女」被以死相逼 揭「關係剪不斷」背後原因
〔記者李紹綾／台北報導〕范少勳在MyVideo出品的愛情影集《人浮於愛》因創業失敗，於黃湯下肚後，背著正牌女友宋芸樺，與陌生女子在廁所激吻。談到自己心中的出軌界線，宋芸樺坦言：「太難了！我沒有遇過，但如果真的發生，我會先坐下來好好溝通。溝通才是解決信任問題的唯一方式。」范少勳則以角色心境回應：「毅夫一直在學習『面對』，要誠實、有勇氣地面對每一刻的關係。」
楊祐寧飾演的精神科醫師「顧厚澤」劇中劈腿兩女，即使簡嫚書的角色「范月姣」經常以死相逼也無法對她狠心分手，讓不少觀眾疑問：「難道他比起周曉琪(邵雨薇 飾)更愛范月姣嗎？」楊祐寧自我解讀，「這兩段關係無法比較，顧厚澤對月姣除了愛，還有一份疼惜。即使這段感情已經壞掉，他仍會心疼她的自傷行為。這不是一句『不愛了』就能結束的，所以感到無比心痛」。簡嫚書認為月姣與顧厚澤關係之所以無法輕易剪斷，是源自她打從心裡認為「那是一種生死與共的愛」。
《人浮於愛》劇情進入後半段，顧厚澤從一開始冷靜的精神科醫生，漸漸讓觀眾看見他內心的創傷與崩潰的一面，甚至將在最新劇情裸露自白，「我是殺人犯」。另一大看點，還有周曉琪與范月姣兩人火花四射的正面交鋒。對於周曉琪主動上門找月姣那場戲，簡嫚書語氣犀利直言：「她就在宣示主權啊！想把范月姣踐踏在地上踩爛。」
《人浮於愛》講述周曉琪(邵雨薇 飾)身為富商女友，在心理諮商時色誘精神科醫師顧厚澤(楊祐寧 飾)，他與同居女友范月姣(簡嫚書 飾)的感情問題一一浮上檯面；同時，小資女潘心彤(宋芸樺 飾)與富二代辛毅夫(范少勳 飾)相遇，兩段糾纏的愛情交織出「幸福的代價」。《人浮於愛》每周六晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo新集數上架，每周連播兩集。
