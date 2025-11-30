楊祐寧「居家坐牢」太痛苦！視訊喝酒求生 劉以豪曝低潮期讓自己歸零

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台灣大哥大MyVideo跟播的監獄職場喜劇《監所男子囚生記》開播後討論度狂飆，連續兩週直接空降戲劇榜冠軍。該劇講述3位監所菜鳥管理員如何在職場求生，大寫「社畜簡直比犯人更慘」名場面，4位主演楊祐寧、陳澤耀、劉以豪、張軒睿接受台灣大哥大MyVideo專訪，問到人生中是否也曾有「被困住」的時刻，楊祐寧率先爆料自己最像坐牢的時刻就是疫情隔離期間，「家裡明明有腳踏車訓練台，想說早上起來很有朝氣，才騎了一天我就放棄，被關住的感覺太痛苦！」最後靠每天視訊朋友「小酌聊天」才撐過去。

陳澤耀則表示，自己人生沒有什麼被困住的低潮，「但如果硬要說，就是被我的興趣困住了。」因為他是重度車奴，十幾台老車跟飄移賽車全靠他親手維修、清潔，「油管老化、水管爆裂、積灰塵、發不動...什麼都有。我每一台車都堅持自己洗，每天花3小時洗車，365天都在保養維修。」

劉以豪坦言，人生曾有「被困住」而迷失方向的階段，「沒有夢想、沒有目標的時候，日子真的會像被關起來。」他的解方是讓自己歸零，例如泡咖啡、游泳、重新跟自己對話，「不用急，慢慢就會找到那份溫度跟熱情。」張軒睿則回憶，以前拍戲時最窒息的一刻是劇本突然在現場大改，提出疑問卻溝通無果，「那一瞬間真的覺得自己好像只是來站著講台詞的機器。」被困住的他選擇先把戲完成，回家再重新調整心態，「表演是自己的，每一天都要重新開始。」





