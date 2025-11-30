楊祐寧「居家坐牢」悶喊太痛苦 劉以豪「人生被困」選擇歸零
楊祐寧在《監所男子囚生記》飾演入獄的黑道大哥「吉娃娃」，受訪時被問到人生中是否也曾有「被困住」的時刻，形容最像坐牢的時刻就是疫情隔離期間：「家裡明明有腳踏車訓練台，想說早上起來很有朝氣，才騎了一天我就放棄，被關住的感覺太痛苦！」最後靠每天視訊朋友「小酌聊天」才撐過去。
最離奇的回答則來自陳澤耀，他說自己人生沒有什麼被困住的低潮，「但如果硬要說，就是被我的興趣困住了。」因為他是重度「車奴」，十幾台老車跟飄移賽車全靠他親手維修、清潔，「油管老化、水管爆裂、積灰塵、發不動...什麼都有。我每一台車都堅持自己洗，每天花3小時洗車，365天都在保養維修」。
劉以豪人生迷失方向 張軒睿片場溝通無果超悶
劉以豪坦言人生曾有「被困住」而迷失方向的階段：「沒有夢想、沒有目標的時候，日子真的會像被關起來。」他的解方是「讓自己歸零」，例如泡咖啡、游泳、重新跟自己對話，「不用急，慢慢就會找到那份溫度跟熱情」。
張軒睿則回憶以前拍戲時最窒息的一刻是劇本突然在現場大改，提出疑問卻溝通無果，「那一瞬間真的覺得自己好像只是來站著講台詞的機器」。被困住的他選擇先把戲完成，回家再重新調整心態，「表演是自己的，每一天都要重新開始」。《監所男子囚生記》每週六晚上8點在台灣大哥大MyVideo更新最新集數。
