楊祐寧「年度前5名歌單」藏內幕！遭5歲愛女追問1事激不得

楊祐寧個性幽默。(資料照，記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕12月到來，各大音樂串流平台都會有使用者年度回顧，楊祐寧今也秀出自己的「2025最常播放清單」，身為三寶爸的他，聽的音樂全是卡通和動畫歌曲，其中《Kpop 獵魔女團》就佔了2名。談到《Kpop獵魔女團》，他前天出席記者會時就提到5歲大女兒相當著迷喜歡《Kpop 獵魔女團》。

他接著提到，有次一早健身完回家，女兒問他「爸爸，你有沒有肌肉」，激不得的直男楊祐寧當場掀開上衣、露出腹肌炫耀，還追問女兒：「是不是跟Saja Boys一樣？」父女互動可愛。

廣告 廣告

此外，楊祐寧爸爸生前經營的餐廳「元鍋」將在12月12日重新開幕，當天也是餐廳30週年慶，他曾遺憾小兒子沒能吃到爺爺親手下廚做的菜，好在他繼承爸爸的中餐好手藝，前幾天大女兒生日，向他點菜，卻是點南瓜濃湯的西式菜餚，只好上網找食譜。

【看原文連結】

更多自由時報報導

范姜彥豐談定離婚？粿粿要求「放過王子」 贍養費金額曝

華視台語男主播涉性騷女同事5年！遭電視台「停播禁用」最新懲處出爐

郭子乾疑涉「監所不法弊案」 兒子夾親情與職責陷兩難

劉以豪被拍「大量私密照」 女星威脅公開...他嚇到急求饒

