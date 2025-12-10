楊祐寧《監所》拋癌末催淚震撼彈！小孩將出生豁出去逃亡 哀嘆錯過女兒「重要時刻」

楊祐寧（前）劇中搏命逃獄，只為見兒子一面。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

楊祐寧在《監所男子囚生記》中飾演的監獄老大「吉娃娃」上演賺人熱淚的逃亡，曝光他因被宣判罹患癌症末期，生命已進入倒數計時。他不願自己的盡頭是冰冷的監所、錯過孩子出世，毅然決然賭上人生最後一次的逃亡，只為拚盡全力見到即將出生的兒子。

預告從楊祐寧想像自己抱著小孩，溫柔卻心碎地唱著：「大聲叫，不願跟你來分開。」開場，接著鏡頭揭示他病得極其嚴重，臉色蒼白、時不時昏迷，更常被劇烈的疼痛折磨。吉娃娃絕望地說：「我癌末，如果治不好就死在裡面了。那天眼前一黑，人生什麼重要突然變得很清楚……」飾演監所管理員陳澤耀被感動，喊出：「我幫你！」

談及吉娃娃被困在監所，為了見剛出生的孩子而拚了命的逃亡，楊祐寧透露自己曾有與吉娃娃處境非常相似的經歷，「那時候因為疫情關係，工作回家得先隔離兩週，為了拍戲沒辦法隔天沒戲就回家，也因此那時候就錯過了大女兒的一歲生日，其實心情蠻不好的，很想念家裡的小孩」。

楊祐寧（右）為了逃亡，與陳澤耀一起被人往臉上丟廚餘。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

楊祐寧狼狽躲廚餘桶練縮骨功！美麗本人客串喊心疼

楊祐寧劇中飾演的監獄老大「吉娃娃」，在絕望之際萌生了「沒有招了，只能拚了」的念頭，大膽挑戰律法，展開這場向死而生的瘋狂「逃亡計畫」。這場關鍵的逃亡戲，堪稱全劇最狼狽、最犧牲形象的艱難挑戰。

為了從戒備森嚴的監所中脫身，楊祐寧必須使出渾身解數，嘗試各種異想天開的方法力求隱藏行蹤，例如隱身在狹小、只夠孩童藏身的空間逃避追查；甚至為了達成任務，他還必須承受被人往臉上丟廚餘的屈辱與狼狽。

美麗本人驚喜客串。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

楊祐寧表示：「我必須使勁把自己藏起來，在有限的空間中尋找生機，簡直像練『縮骨功』。在極度難受的處境下，我還得演出內心為父則強的掙扎，其實非常不容易。」

在楊祐寧這場賭上性命的逃亡關鍵戲中，更有「最美助攻」美麗本人驚喜客串演出。身為二寶爸的美麗本人，對於楊祐寧劇中為愛走險的心情表示完全可以理解，「那種為父則強，或者說為父則莽的心情。為了見孩子一面，想像他處在極度狼狽的處境，心中仍充滿對孩子的思念，如此強烈的父愛真的會讓人心疼」。



