楊祐寧「費洛蒙爆棚」魅力太強 陳澤耀揭私下真面目！告白喊：想交往

楊祐寧魅力發威。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

楊祐寧、陳澤耀、劉以豪、張軒睿為《監所男子囚生記》接受訪問，聊到本次合作，陳澤耀對劉以豪的魅力無法招架，直呼女生一見鍾情一定會愛上他，「以豪那雙電力十足的眼睛，只要四目交接就會被電到」。

但若要選擇交往對象，陳澤耀反而選楊祐寧飾演的「吉娃娃」黑道大哥，「雖然行為不羈又看起來不好惹，但他其實有情有義、很顧家」。張軒睿也扛不住楊祐寧的魅力，直言女生應該一開始都會被吉娃娃的「費洛蒙爆棚」吸走。

《監所男子囚生記》劉以豪（左）電眼讓陳澤耀招架不住。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

不過張軒睿推薦劇中同為監所菜鳥的陳澤耀，才是女生們真正適合長久交往的對象，「他單純、古意、孝順，每件事情都是行動派，是會讓人越相處越安心的類型」。

至於被點名兩次的楊祐寧，問他是女生會愛上誰？則用「吉娃娃」角色的語氣搞笑回覆：「因、為、我、不、是、女、生，所以沒辦法回答。」笑翻全場。

《監所男子囚生記》菜鳥三兄弟陳澤耀（右起）、張軒睿、邱以太遇主任施名帥（後），在監所職場掙扎求生。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

「監男F6」大跳勁舞！施名帥曾當舞者太專業

《監所男子囚生記》開播前搶先釋出的主題曲〈不開心就跳起來〉MV，由六帥合體變身限定男團「監男F6」大跳監所勁舞，在首播劇情中也同樣在劇情裡秀出苦練舞姿，播出後網友又感動又爆笑，訪問中也果然上演一場「誰才是C位」的票選戰。

劉以豪毫不猶豫把C位頒給楊祐寧，「爆發力加角色張力，他站中間剛剛好！」張軒睿與陳澤耀則一致點名施名帥，原因是他過去本業就是舞者，張軒睿大讚：「他跳舞超有魅力，而且跟角色反差超大。」陳澤耀也補充：「律動、動作都到位，還會加上角色態度，太專業了！」身兼監製的楊祐寧則笑說：「我希望大家都能站在C位。」展現大哥風範。



