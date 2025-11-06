楊祐寧「霸凌菜鳥」畫面曝光 掐下巴、強吻全都來！認了：要讓他心生畏懼

楊祐寧(右)飾演霸道老大，「特別關照」菜鳥陳澤耀。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

陳澤耀在《監所男子囚生記》中挑戰高難度倒吊戲碼，被飾演黑道大姐大的陳雪甄及「角頭」們狠揍，威脅不還錢就「切掉」，更因陳雪甄「賣身還債」的安排，陰錯陽差走後門入監所任職菜鳥管理員，被黑道大哥楊祐寧呼來喚去、為他服務，展開一場又慘又荒唐的監所人生。

楊祐寧在《監所男子囚生記》中則飾演「黑道老大9568」，得知陳澤耀是姊姊陳雪甄派來照顧自己的臥底後，對他「特別關愛」。不只常常整他，更以「要跟姊姊講喔」的威脅口吻，逼他協助偷夾帶違禁品，甚至伸手掐住下巴、意圖強吻，以詭異的方式「表達愛意」，整人招數延伸到角色。

對於楊祐寧的「關照」，陳澤耀笑說：「我完全不敢動，只能眼神求饒！」楊祐寧則分享，陳澤耀是一個很靈活的演員，每次跟他對戲的時候，兩個人都會有很多的想法。

楊祐寧(右)伸手掐下巴還差點伸舌強吻陳澤耀。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

楊祐寧透露自己有設計多種「微霸凌」橋段，「像是突然捏他耳朵、摸他臉，或做出好像在吃他豆腐的動作，這些動作會讓他有一點點心生畏懼、不舒服，又能凸顯荒謬感」。笑言：「我在他身上摸來摸去的次數應該不少。」

陳澤耀劇中因賭博欠債，被黑道綁起來倒吊懲罰，這場戲被他稱之為「惡夢」。為追求真實感，事前特訓多日，反覆進行倒吊練習，適應手腳被綁、嘴被封的掙扎感。練習時共倒吊超過10次，才終於能撐過血液衝腦的2分鐘關卡。陳澤耀回憶：「倒吊不到3秒鐘，血整個往頭部衝，腦充血的感覺幾乎講不出話。有一個take還是在快昏倒的邊緣，整個人直接癱軟。」

陳澤耀（右）被陳雪甄「倒吊」，血衝腦險昏厥。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

陳澤耀表示拍攝現場有EMT緊急救護技術員全程待命，他也因此得知人體倒吊時間會越來越短，一開始可撐3分鐘，接著變成2分鐘、30秒，到最後甚至只有15秒，「因為倒吊的時候舌頭可能擋到呼吸管道，再加上嘴上貼大力膠帶，吸入氧氣更少，所以很容易缺氧暈厥」。

陳澤耀並笑說，這場戲困難到需要設計「求救暗號」：「是我自己想的，比中指！既符合角色，又能讓工作人員立刻知道我真的不行了。」現場全體人員直呼：「非常敬業！」《監所男子囚生記》15日起每週六晚間8點於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播，23日起每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播。



