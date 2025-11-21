楊祐寧「2大奧步」威脅打假球 黃冠智老婆成苦主

〔記者李紹綾／台北報導〕陳澤耀、楊祐寧、施名帥在愛奇藝影集《監所男子囚生記》有桌球橋段，施名帥劇中化身桌球高手，與體保生背景的陳澤耀組成黃金拍檔，迎戰楊祐寧飾演的黑道大哥9568及其小弟。雙方勝負欲高漲，楊祐寧更使出黑道本色「威脅+舔耳朵」逼陳澤耀打假球，荒唐爆笑的戲碼讓全場笑成一片。

這場桌球戲能呈現高水準的比賽動作，關鍵功臣是黃冠智，曾是桌球體保生的他，此次不僅是演員，更首次擔任全劇桌球動作設計，包含對打球路、節奏與擊球動作等，他坦言壓力大到好幾天睡不著，拍攝前一晚更是一夜沒睡，通宵上陣直接拍攝。他透露：「真的太難了，每一球都要推進劇情，什麼時候發現假球、什麼時候發生情緒轉折，全都要逐球設計。」為此他畫分鏡、做筆記、規劃落點、演員走位，甚至找朋友錄製參考影片，整理成厚厚一疊「球路筆記」。拍完後他忍不住笑喊：「這是我的第一次，也是最後一次！太累了，我還是專心演戲就好。」

廣告 廣告

施名帥此次延續先前在《乒乓男孩》魔鬼教練形象，被劇組巧妙翻玩成監所桌球高手，在現場再次展現扎實底子。他與黃冠智的合作也從金鐘熱門男男戀組合，搖身一變跳到桌球「師生練」，以黃冠智設計的動作一招一式拍攝。另一位學徒陳澤耀笑說，小學後就沒再碰桌球，為了不露餡還特別補上幾堂課，專攻發球、旋轉球與專業姿勢，「我們三天不可能學人家三年的功夫，但冠智真的很用心教我們」監製楊祐寧也表示這場戲難度極高：「桌球戲是我們這部劇最大規模的動作場面之一，節奏快、分鏡多，大家都卯足全力。」

拍攝期間還發生令人哭笑不得的驚嚇花絮，陳澤耀是用黃冠智私人的球拍來拍攝，沒想到卻被「打成兩半」。原來是該動作黃冠智參考真實雙打場景，設計動作球拍飛出時應由對手接住，但陳澤耀因角色設定打假球，故意漏接球拍，球拍只能一次次落地，最終摔到斷裂。更令陳澤耀臉色發白的是，那支球拍是黃冠智老婆的球拍，陳澤耀連忙道歉，會買新的賠償，黃冠智則大方表示沒關係，並笑說這也算是拍戲過程中的意外紀念，劇組後來也補給他全新的球拍，讓球拍事件圓滿落幕。

劇中管理員與受刑人的互動之所以逼真，來自劇組紮實的田調。開播前劇組特別前往桃園、台中舉辦特映會，邀請監所工作者觀賞。管理員們認證「檢身」橋段寫實到不行，是他們最日常、最真實的工作之一。他們也表示最有感的是劉以豪飾演的一傑，其嚴肅氣場極貼近監所現場需維持的秩序感；而施名帥的「面惡心善」更讓人直呼：「這種嘴硬心軟的學長監所裡真的很多。」

監所職場喜劇《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。

【看原文連結】

更多自由時報報導

男星賭博欠債被迫「賣身」 遭黑道大姐大動私刑

薔薔爆《黑澀會》內幕！錄影遭竊是常態 慣竊者竟全棚皆知

勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看

獨家》羅唯仁引起台積人公憤 被他要求簡報部屬深感受騙

