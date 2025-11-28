楊祐寧3寶爸「自帶財」 黃冠智被催生：還沒開始努力

【緯來新聞網】楊祐寧、黃冠智今（28日）為影集《監所男子囚生記》主題活動宣傳，同劇演員陳澤耀剛喜獲女兒，他們已經獻上祝福，上週也已經給過新生兒禮物；楊祐寧現在是3寶爸，但他說「老三滿配合的不難帶」，兩個姊姊也很貼心，不會跟弟弟爭，都滿愛弟弟的，會親親他、抱抱他，互動很可愛，他催黃冠智快生，笑說：「我以前也是焦慮的，但小孩子自己會帶（財）來。」但黃冠智坦言「還沒有開始努力」，希望想要先有更好的環境，所以還要再繼續努力，他也跟太太有討論過，至少要先有自己的房子才可以更專心，目前也還在存錢。

楊祐寧、黃冠智出席記者會。（圖／記者陳明中攝）

黃冠智為角色學大舌頭說話，精湛到楊祐寧以為是真的；而楊祐寧劇中刺青則是自己選的圖案，他說是圓了自己的刺青夢，他回憶以前確定很像刺青，但因為喜歡的風個一直在變，一下很美是一下很寫實，所以也慶幸自己沒有刺，這次貼了滿身刺青回家，女兒不覺得有什麼，他笑說：「因為她們身上也都是啊！」不只是畫畫也有許多可愛的紋身貼紙。被問到女兒可以刺青嗎？他說自己很開放，但會希望好好溝通，引導女兒確定自己喜歡的圖案不要後悔。

影集《監所男子囚生記》主題沈浸式宣傳。（圖／記者陳明中攝）

黃冠智劇中是恐怖情人，他自己學生時期也曾遇過情緒化的對象，對方曾因為分手自殘，就讀他笑的女友因此被報校園安危，通報到黃冠智學校後，他還為此寫了自述書。

