楊秀玉偕8旬美魔女城市走秀

副議長楊秀玉帶領美魔女長輩走向戶外找回自信。（記者李瓊慧攝）

▲副議長楊秀玉帶領美魔女長輩走向戶外找回自信。（記者李瓊慧攝）

基隆市正式邁入超高齡化社會，平均每五位市民中，就有一位年滿六十五歲以上。面對人口結構快速老化，長期關注長輩福祉的基隆市議會副議長楊秀玉，近來積極推動「城市走秀」活動，親自帶領一群平均年齡近八十歲的「美魔女」長輩們走出戶外，以輕鬆有趣的方式促進身心健康。

七堵百福公園的涼亭裡，伴隨著輕快音樂節奏，楊秀玉與長輩們自在擺動身體、開心互動，走秀過程中不時送出飛吻，現場笑聲不斷，氣氛相當熱絡。長輩們手提特製包包，在公園、公共空間中自信走秀，展現不同以往的活力風貌。

廣告 廣告

副議長楊秀玉表示，活動初期不少婆婆媽媽因年齡因素感到害羞、不好意思參加，但在她耐心鼓勵與陪伴下，長輩們逐漸敞開心胸，不僅願意走出家門，走著走著也越來越放鬆，將走秀當作一種隨興運動，不但能活動筋骨，還能結交朋友，對身心健康都有正面幫助。

楊秀玉指出，長年來政府部門持續推動社區關懷據點及各類長者活動，目的無非是希望長輩能夠「健康久久」。因此她以不同於傳統課程的方式，透過「城市走秀」引領長輩親近大自然、享受運動樂趣，也重新找回自信與快樂。未來將持續推廣這項活動，期盼吸引更多長輩走出戶外，在城市角落中走出健康、走出精彩人生。