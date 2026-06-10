楊立微赤足火舞蹬起夢想！勇闖《英國達人秀》總決賽，喜悅背後苦藏23年汗與淚：我想一路舞到99歲
5月剛落幕的英國達人秀上，一個來自台灣的女孩用足技和火舞震撼全場。她是楊立微，她用23年的堅持與汗水，讓自己、也讓台灣特技表演者被世界看見。
舞台上，一張重達15公斤的火桌被高高舉起旋轉，周圍火光隨著旋律起伏一閃、一跳，宛若一團美麗的煙花。而承載這一切細微操作的支點，是一雙腳。
這是一雙來自台灣女孩楊立微的腳。
在今年的《英國達人秀》上，32歲的楊立微憑藉精湛足技搭配火舞，技驚四座，於準決賽獲得象徵最高榮譽、能直通總決賽的「金按鈕」，成為台灣史上首位闖進《英國達人秀》總決賽的表演者。
▲（圖／即將成真火舞團提供）
台灣第一人 保送達人秀決賽
5月30日的總決賽，楊立微和丈夫兼搭檔賴寬誌共同演繹一曲以「婚禮」為主題的驚人火舞，獲得4位評審起立鼓掌，連前總統蔡英文都發文力挺。雖然最終因投票僅限英國當地電話號碼而未能得名，但他們已為台灣寫下新歷史。
赤足踏上舞台，從無人看見的角落，走到全球觀眾眼前，這條路，楊立微走了足足23年。
採訪這天，她從英國回到台灣僅三天，時差還沒調過來，就馬不停蹄地到各縣市表演，「我不想放棄任何一次表演機會。」她愛表演成痴，絲毫不覺得累。
談起決賽細節，她更是笑得如陽光般燦爛，「我很喜歡穿裙子。」她說，達人秀裡紅、白裙子，都是她親手做的，開高衩能露出美腿，轉起來好好看。
就像每個女孩一樣，楊立微心中也有個小公主。兒時的她喜歡看《小魔女DoReMi》、《真珠美人魚》，想要和裡頭的女主角們一樣穿上蓬蓬裙，有著大大裙襬能夠轉起來的那種。
但，以前的她很少有機會穿裙子。她從小在戲曲學院練功，只能穿褲子。
10歲那年，媽媽看她不愛念書，卻總有用不完的精力，便問她要不要參加戲曲學院，「媽媽說那裡不用念書，還有龍蝦可以吃。」她天真地相信了。
但她也不只是為吃龍蝦，楊立微在家中排行老么，上頭還有一個哥哥、一個姊姊，早就懂得察顏觀色。她知道，當時媽媽和爸爸離異，靠繪圖員、瑜伽老師工作獨力扶養三個孩子，而戲曲學院是半公費，能替媽媽減輕負擔，所以她去了。
▲楊立微是台灣第一位闖進《英國達人秀》總決賽的表演者，這份喜悅背後，藏著她苦練23年的汗水與淚水。（圖／即將成真火舞團提供）
10歲踏上戲曲路 用青春苦練冷門足技
只是，一切跟她想的很不一樣，那裡不僅要念書、沒有幻想中的龍蝦大餐，更沒有蓬蓬裙。
戲曲學院的學生，除了周日放假，每天6點起床晨跑，接著練功4小時，直到晚上才能休息。楊立微從10歲進戲曲學院開始，一路直升大學，戲曲學院的生活，她整整過了12年。
她永遠記得，第一次練劈腿，學生們得挨個像「疊漢堡」般靠著，雙腿呈Y字型張開，疼得大夥兒哇哇叫，還沒輪到自己，她就已經被周遭的哭喊聲嚇到落淚。
一直到熬完基本功後，她才漸漸領會技藝功法之美。
她記得，剛進學校時，她看的第一個表演是學長姐的大匯演，場上同時有好幾種特技，卻唯獨一個學姐的動作深深吸引了她的目光。
「我看見穿著水袖的學姐抬高雙腳，舉起鋼圈、人、桌子等好多東西，好美！」從此她的心中便種下了對足技的憧憬，到了國一要選專攻，在別人都還不知道要選什麼時，她就向老師自告奮勇說要練足技了。
當年，一班沒幾個學生會選「冷門項目」足技，「多數人會選倒立、高空等項目，因為高空看起來更炫，足技只能躺著，看不到臉。」但當時的她一心只渴望把足技學好。
她最早練「重蹬」，靠膝、腿肌肉撐起龐然大物，接著再練「輕蹬」，藉由腳趾細微挪移操控傘、掛毯等物件。每次練習，她都得練到血液不流通，手腳漸漸麻痺、刺痛。從躺椅上下來後，她要站在原地等20秒，才能重新感覺到四肢恢復知覺。
「你可以想成在健身房舉槓鈴，只是我都用腿舉。」高中時，她最重能用腳舉起160公斤，無論是技術還是耐力，她都是班上足技最出色的學生。她自嘲：「當時我的腿部肌肉大到翹腳時膝蓋會超過桌子，大家都叫我『象腿』。」
一直以來，她對於足技這條路都深信不疑，但在高中升大學之際，她也跟很多學生一樣開始對未來產生迷茫，「將所有時間都花在練功上真的值得嗎？這行能做多久？」她懷疑，自己是否該繼續下去。
連媽媽看見她的畢業公演，靠雙腳托起4個男生，也心疼地勸她另謀出路，「我看到她轉杆、轉桌、肩頂同學，覺得好危險，很擔心她以後會留下後遺症。」楊媽媽擔憂地說。
面對迷惘，大一時，楊立微決定先暫停表演，那一年裡，她四處打工，輾轉在日本料理店、早餐店端盤子，也發過傳單，晚上還去做酒促。
直到另一場表演，把她又拉了回來。
某天，朋友邀她回學校看一場再平常不過的雜技表演，具體內容她已記不清，但當看到表演者一起牽手向台下觀眾致謝的那瞬間，她的雙眼不知不覺噙滿淚水，「他們看起來好快樂，我也好想站在舞台上啊！」她終於擺脫迷惘，決定將表演當作此生志業。
大學畢業後，她一面接案，一面當起街頭藝人。剛開始很挫折，她記得，第一次在信義區街頭演出時，表演得滿頭大汗卻沒人看，一天下來只賺了5百元，還聽到小孩對媽媽說：「她看起來好可憐。」
▲楊立微的雙腿強而有力，將孩子舉起來旋轉的表演，是她的招牌戲碼之一。（圖／即將成真火舞團提供）
歷經迷茫仍堅持 遇見火舞成人生轉折
一開始她不知道問題出在哪，直到觀摩了許多街頭表演，才發現原來自己只想著怎麼秀技術，卻忘了「讓觀眾開心」才是最重要的。所以她開始把表演變好玩，陸續加入造型、音樂與互動，穿上點點裙，表演從5分鐘延長到40分鐘。
有次，她踢著一根兩端有板凳的棍子，上頭坐了兩個小孩，變身人體版天女散花，表演完後，有小朋友走上前說：「姊姊妳好像超人，我想跟妳一樣。」她很感動，穿回裙子的自己，竟活成了別人眼中的榜樣。
與此同時，她也在街頭遇見了生命中的重要轉折──「即將成真火舞團」和現在的老公、也是團員之一的賴寬誌，綽號「火雞」。
她和火雞都熱愛表演，經常一起練習，久而久之昇華成戀人，兩人的表演也因而迸出新火花。火雞有一天突發奇想，問楊立微，「要不要試試看在腳上點火？」起初，火只點在鞋子上，後來每個她能蹬起來的物體全「著了火」。
楊立微感激地說，火舞團成員多來自建築系、機械系，不僅為她量身打造道具，也透過控制油料、布料和金屬確保安全。但儘管有夥伴做後盾，面對未曾嘗試過的火焰，她仍花了將近半年時間克服恐懼，她回憶第一次踢火桌，腳都會抖。
於是她不點火從頭苦練，練到即使閉眼也能蹬東西。技巧純熟了，她開始結合音樂。接著，她把火又點上了，長時間下來，火焰把她的腳毛都燒光了，失去調節體溫的腳毛，讓她的雙足變得格外怕冷，但如今她的足技表演，火焰看起來活生生的，竟也像在跳舞。
楊立微和團隊更沒安逸於現狀，一直渴望站上更大的舞台，而各種享譽全球的「達人秀」，正是他們的夢想之地。
楊立微曾三度挑戰達人秀舞台，大四時，她就報名過《亞洲達人秀》海選，但評審告訴她：「這個表演在亞洲很多人做，不特別。」第二次挑戰是2019年，她和火舞團獲邀參加《法國達人秀》，但又因缺乏新意被淘汰。再來就是這次了，他們獲邀挑戰歷史最悠久的《英國達人秀》，有了前兩次經驗，楊立微在出發前就誓言雪恥，「我一定要帶全新的表演去英國。」
她沒食言，在初賽和準決賽，分別靠轉起火缸、火傘和火焰巨輪，獲得評審一致青睞。在獲得「金按鈕」後回台的飛機上，楊立微問火雞總決賽要表演什麼，火雞提議：「我們的婚禮辦在這怎麼樣？」
她聽了好開心，兩人結婚時，因疫情攪局沒辦婚禮，她一直想補辦一場，更想跟火雞兩人，一起站在舞台中間。
▲楊立微與賴寬誌因表演結緣，二人也經常以「神火俠侶」為組合名連袂演出。（攝影／唐紹航）
舞台化身婚禮現場 帶著夢想走向國際
所以他們決定把布景設計成被上天保佑的廟宇，她則由火雞扛起，騰空蹬著點火的方桌。總決賽舞台上，兩人完美演出，雖然沒有得名，他們卻在全球觀眾見證下，舉辦了這場盛大的婚禮，更讓這對台灣的表演者，被世界記住。
這場婚禮辦起來其實不容易，非但沒有紅包可收，除了主辦方補貼的交通費，其餘製作及運送道具等十幾萬元的費用，他們都得自掏腰包。
更不為人知的是，總決賽上台前5分鐘，楊立微和夥伴們一起搭著手加油，一想起過去半年團隊練習、測試道具的辛酸，講著講著就哭了，一站上台，她才又換上專業笑臉。
辛酸和眼淚，早這麼不知道流了幾回，但每一次的淚水都讓她變得更加堅強，「我很多時候都想要放棄，但我都會因為一開始的夢想堅持下來，堅持能帶來的東西，是沒堅持過的人沒辦法想像的。」說到這，她雙眼又微微泛紅。
她從一個默默在角落練功的小女孩，經過苦痛、迷惘，遇見另一半和一個團隊，到現在被全世界看見。現在，楊立微兒時心中的小公主有了裙子穿，夢想也在她的雙足上，愈蹬愈高。
談起未來，楊立微腦袋裡還有好多夢，「我想去奧運表演，還想帶著火舞團去世界演出，我想一直表演到九十九歲！」楊立微露出自信笑容，「現在只要給我一個立足點，我就可以蹬起全世界。」她身上好似有種魔力，讓人相信她真的能辦到。
更多今周刊文章
《鐵拳教育》霸凌惡少沒人能治、恐龍家長壓垮老師…怕學生國家完蛋！台灣該有保護局？金句、分集劇情線上看
2026普發現金最新加碼！7縣市可以領「最高1萬」，新竹、苗栗、彰化…領取期限、領取資格、怎麼領一次看
2026世足賽程台灣時間、世界盃直播轉播平台！48隊分組名單、戰力解析、觀賽重點，梅西、C羅誰將光榮退場
其他人也在看
1天吃2顆蛋太危險？研究驚曝：每週12顆「膽固醇竟零變化」！
許多人因為膽固醇偏高而對雞蛋敬而遠之，但最新科學研究推翻了這項常見迷思。復健科醫師王思恒指出，一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗已證實，糖尿病患者每週食用12顆蛋，其膽固醇水準並不會因此升高。
卵巢癌晚期轉移「嗎啡止不住痛」 醫1招助她找回抗癌勇氣
48歲陳小姐於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉移至胃部，引發嚴重腹部與背部疼痛。即使使用高劑量嗎啡貼片，疼痛仍反覆發作，幾乎失去正常生活與活動能力。後續前往台北慈濟醫院就診，施作神經阻斷治療改善腫瘤疼痛，劇烈疼痛改善後，又執行內臟神經阻斷術，現在隨著疼痛改善，陳小姐的情緒與精神狀態逐漸轉為正向，重新找回抗癌的勇氣與心力。
傅子純螢幕「最後遺作」曝光！獨排眾議答題奪冠 網全看哭了
【緯來新聞網】八點檔男星傅子純6月7日因急性血癌過世，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。他生前參加《哈！真
多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，相關話題連日延燒；網紅陳沂透露，當年她曾發文批評黃山料的一個觀點，結果被黃山料親自發文點名回覆，「更不用說被很多刪料粉絲進攻叫我保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖」。
提醒反遭羞辱！不滿被比中指、扔菸蒂 公車司機怒告違停男
台北市1名42歲黃姓司機，8日上午駕駛公車切入停靠區時，赫然發現有部轎車違停擋道，黃男下車詢問路旁男子時，卻遭對方比中指、扔菸蒂及丟垃圾等方式挑釁，黃男不甘平白遭辱，下班後前往警局報案並提告，警方將循線通知男子到案。
下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來
近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。
信義區「連搭霸王車、吃霸王餐」全被拍！慣犯女家屬收殘局：願全額付清
新北市一名楊姓司機日前於台北市信義區載一名女子準備前往其汐止住處，怎料，就在女子準備下車時，竟稱自己忘記帶錢、沒有電子支付欲下車領錢，聲稱要去領錢後便一去不返。司機將女子坐「霸王車」的行徑PO上社群網站，沒想到，底下釣出店家指控女子不僅坐霸王車，還在微風南山吃「霸王餐」，怒批其行為根本是慣犯。事件延燒至今，店家透露，女子家屬已主動向其聯繫，除了表達歉意外，也承諾將餐費全額付清。
《鐵拳教育》燒進政壇！韓教育首長發聲：決定親訪第一線
韓劇《鐵拳教育》近期不僅在Netflix掀起追劇熱潮，更意外燒進南韓政壇。剛在6月地方選舉當選京畿道教育監的安敏錫，近日在社群平台發文透露自己正在追看《鐵拳教育》，甚至引用劇中經典台詞直言「學校比想像中還要混亂」，引發南韓網友熱議。
騎機車雨天神器！網點名「高筒鞋套」：小腿以下很乾爽
近日受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，有網友討論雨天騎車穿著高筒鞋套，沒想到防水效果驚人，「小腿以下整個是乾爽」，貼文曝光後，隨即掀起熱議。
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
夏天廁所總飄異味？家事達人教1招天然除臭 過期茶葉也能派上用場
夏天一到，廁所常因悶熱產生異味，讓人難以忍受。對此，家事達人陳映如分享，若是想要緩解潮濕悶熱的異味，除了保持乾燥、加強通風以外，也可以準備一些乾燥茶葉，放在薰香燈上方的小盤中，點上蠟燭慢慢加熱。她說明，隨溫度上升，茶葉會散發出淡淡的焙茶香氣，讓空氣中瀰漫著溫暖又舒服的茶香。
減少院內感染！石崇良曝下半年推「全癌別在家治療」新模式
台灣醫療人力短缺，加上醫療治療模式改變，許多手術處置無需住院，除現有門診靜脈康生素注射治療、感染症居家住院外。衛福部長石崇良今（10）日表示將參照國外經驗，希望今年下半年推動全癌別在家癌症治療，減少院內感染發生。（記者：簡浩正）
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
最低4500元入住！新北2座「全新社宅」招租 265戶房型、租金一次看
新北市115年首批社會住宅今10日正式開始招租，受理時間至7月9日止。本次招租涵蓋土城員和2號、板橋江翠2號等2處全新完工的社宅，總計釋出265戶，並因應新莊副都心、新店斯馨2號及三峽國光一期等3處社宅部分房型遞補名單用罄，一併納入本次聯合招租。新北住都中心執行長林士森表示，社宅招租計畫將持續滾動式檢討與優化，期望藉由完善住宅政策逐步提升整體居住品質。（陳韋帆）
營收快揭曉股民不買單？台積電跌25元失守2300元 專家：好機會
台積電（2330）今（10）日下午公布5月營收，但股價先跌25元，失守2300元關卡，專家表示，神山近期表現相對落後大盤，反而是很好的投資機會，建議投資人可趁其股價相對弱勢時，持續分批布局。
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
買30坪恐多花270萬？房市三大新制上路 專家揭隱形成本：入住得養樹、顧光電板
2026年房市三大新制同步上路，包含土方管理、綠容率與屋頂光電規範，新建案開發成本全面提高，購屋負擔隨之增加，不少購屋者都在觀望，新制上路後，建商是否會將成本反映到房價上。對此，房市專家魏敬軒分析指出，未來民眾買房時，不只是買下一間房子，更可能同時買下一套新的管理制度、與長期維護的責任，若以30坪住宅計算，購屋總價可能增加約270萬元。
林襄「十指緊扣馬傑森」根本沒分手！街頭密會被拍 經紀人火速回應
啦啦隊女神林襄與職棒球星馬傑森相差4歲的姐弟戀，過去疑似因球團「禁愛令」對外宣稱斷聯，外界甚至一度謔稱「棄襄保馬」。然而這段戀情似乎並未畫下句點，而是轉為低調經營的地下情。而早前馬傑森在職棒一軍敲出生涯首轟時，林襄便第一時間在Threads上發文祝賀，更幽默自封為「馬傑森後援會會長」；而男方賽後得知