楊紫《生命樹》搭檔胡歌守護生態、《風過留痕》龔俊扮刑事精英找真相｜2月線上看陸劇推薦（不斷更新）

【文／曾心奕】繼一月份侯明昊的宅鬥劇《玉茗茶骨》、趙麗穎與黃曉明的《小城大事》、原班人馬回歸的《御賜小仵作2》、陳星旭主演的《軋戲》等好戲上檔後，近期又有好幾部陸劇陸續定檔，且題材相當多元，包含了具有懸疑色彩的《有罪之身》、結合盜採和環境保護的《生命樹》，還有相對輕鬆有趣的《年少有為》等，本文為讀者整理出1月底、2月的陸劇推薦片單，如果正在鬧劇荒，不妨參考。

2026年二月陸劇推薦1：《夜色正濃》

《夜色正濃》找來江疏影、佟大為等多位實力派演員。

🍿《夜色正濃》線上看推薦：

開播時間：2026年1月28日

主演卡司：江疏影、佟大為、張超、藍盈瑩

播出平台：WeTV

更新時間：會員每日更新2集

集數：24集

《夜色正濃》從GST酒業內部的生存危機展開。一場盛大聚會意外揭開長期隱藏的矛盾，迫使各階層人士直面現實的殘酷與人性考驗。故事透過七位核心人物的視角，展現他們在動盪局勢中如何各自扮演不同角色，並在充滿不安的環境下尋求樂觀生存的可能。

2026年二月陸劇推薦2：《有罪之身》

《有罪之身》魏大勛、孫千主演。

🍿《有罪之身》線上看推薦：

開播時間：2026年1月28日

主演卡司：魏大勛、孫千、王龍正、高至霆

播出平台：愛奇藝

更新時間：會員每日更新1～2集

集數：14集

《有罪之身》始於一樁綁架案的偵辦過程，警方在現場發現一台留聲機，意外揭露十年前被掩蓋的凶殺案，進而牽扯出隱藏在案件背後的祕密。劇情核心不僅聚焦於案件真相的追查，更深刻描繪三位原本擁有大好前程的年輕人，在命運轉折中如何相互守護，呈現角色間真摯的情感糾葛與救贖。

2026年二月陸劇推薦3：《生命樹》

楊紫、胡歌演技都很精湛。

🍿《生命樹》線上看推薦：

開播時間：2026年1月30日

主演卡司：楊紫、胡歌

播出平台：愛奇藝

更新時間：會員每日更新2集。

集數：40集

《生命樹》背景設定於上世紀90年代的青海高原，講述瑪治縣巡山隊在博拉木拉無人區對抗盜獵與非法採礦的故事。白菊（楊紫 飾）身為巡山隊一員，與隊友及報社記者邵雲飛（張哲華 飾）共同致力於自然保護，卻在成功前夕面臨領袖多杰（胡歌 飾）失蹤及隊伍解散的打擊。時隔十多年，環境保護再度面臨失衡危機，白菊與舊友重逢，在追查多杰失蹤真相的同時，持續守護高原生態。

2026年二月陸劇推薦4：《年少有為》

《年少有為》1月31日開播。

🍿《年少有為》線上看推薦：

開播時間：2026年1月31日

主演卡司：彭昱暢、林允、劉冠麟

播出平台：WeTV

更新時間：會員每日更新1～2集。

集數：26集

《年少有為》講述大廠員工裴謙（彭昱暢 飾）在面臨被辭退的窘境時，受邀創立一家以「虧損」為目標的神祕公司。為了達成賠錢任務，他刻意招募看似不專業的團隊，並祭出加薪放假、投資獵奇項目等手段，試圖揮霍資金。不料計畫屢次發生意外反轉，公司反而轉虧為盈，讓他意外成為員工愛戴的良心老闆與業界商業奇才，最終帶領公司逆勢崛起，壯大為當地龍頭集團。

2026年二月陸劇推薦5：《風過留痕》

人氣小生龔俊又有新劇上線。

🍿《風過留痕》線上看推薦：

開播時間：2026年2月3日

主演卡司：龔俊、姜武、孫怡、曾晨

播出平台：WeTV

集數：30集

《風過留痕》講述雲汐市公安局刑事技術科匯集了一群各具專長的精英，由科長陳國賢領銜，帶領葉謙（龔俊 飾）、司元龍、冷啟明（姜武 飾）等人組成調查小組。這支團隊包含精通人性的推理高手、海歸技術專家及強悍警花，成員間性格互補。他們秉持守護生命尊嚴的宗旨，透過專業技術破解複雜的死亡密碼。在一樁樁離奇案件的追查過程中，團隊不僅揭開案件背後的真相，更深層探討人性善惡並捍衛社會正義。

以上就是目前已經定檔的陸劇，之後若有其他消息，也將透過本文為讀者不斷更新。