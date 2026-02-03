楊紫宣傳新劇《生命樹》又瘦了！狀態好到登熱搜，保持身材靠吃蒟蒻、抗性澱粉與穿著爆汗服跳操

（圖／取自 楊紫 微博）

當影視圈的「正午陽光」與金牌導演李雪（《琅琊榜》、《偽裝者》）再度聯手，這部當代生態環保劇《生命樹》注定成為 2026 年的重磅佳作。故事背景回溯至 1996 年，以虛構的青海省瑪治縣為起點，描繪了女警白菊（楊紫 飾）投身巡山隊，與副縣長多傑（胡歌 飾）在無人區博拉木拉打擊盜獵、守護生態的艱辛歷程。

劇集跨越近三十年的時空，白菊從一個敢闖敢拼的小女兒，成長為守護青藏高原生態平衡的堅毅力量。然而，在劇中展現韌性之美的楊紫，在現實宣傳活動中卻以「美出新高度」的體態成為話題焦點。那張被網友捕捉到、纖細且富有靈氣的照片，證明了她不僅演技精湛，在自我管理上更是令人佩服的「狠人」。

（圖／取自 楊紫 微博）

楊紫的瘦身成效並非靠極端的節食換取，而是建立在深度的自我管理之上。她在拍攝《香蜜沉沉燼如霜》期間就養成了每餐最多「七分飽」的習慣，這份不貪吃的自律一直延續至今。當她在節目中看到食材「蒟蒻」時，曾興奮地分享這正是她的瘦身功臣，靠著蒟蒻帶來的飽足感與低熱量，讓她在想吃東西時能精準緩解飢餓感，避免攝取過多熱量。

（圖／取自 楊紫 微博）

在飲食調配上，楊紫遵循著少吃澱粉、多吃蔬菜的大原則。她的餐盤中通常會有大量的蔬菜，並搭配適量的蛋白質與低糖、抗氧化的水果。若需要攝取澱粉，她會避開精緻澱粉，轉而選擇地瓜、南瓜或燕麥這類具備「抗性澱粉」特質的低 GI 食物，讓血糖維持穩定，更有利於燃脂。她更強調，減肥過程中絕對要保持清淡，堅持少油、少鹽、少糖，並以水煮或蒸煮取代油炸，這不僅是為了身材，更是為了皮膚的通透感。

（圖／取自 楊紫 微博）

值得注意的是，楊紫曾在訪談中直言「斷食是減肥大忌」。她認為斷食會讓內心像被掏空一樣，身體最終會因無法負荷而崩潰，因此她目前更傾向於透過飲食控制與「祛濕」來調整體質。除了管住嘴，她對邁開腿也有一套高效方法：下載專業 APP 進行 30 分鐘的減肥操練習。為了讓汗水流得更有價值，她會特別穿上「爆汗服」來增加排汗量，加速新陳代謝。此外，她隨身攜帶的水瓶更是不可或缺的配件，透過充足的水分攝取來增強代謝速並幫助燃脂。這套結合了科學與心態的保養法，讓楊紫在扮演英姿颯爽的白菊時，不僅神韻到位，視覺上也呈現出前所未有的輕盈感。

（圖／取自 楊紫 微博）

