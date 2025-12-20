楊紫自曝穿假貂皮草 網友樂翻：咱與頂流同款

中國流量女星楊紫日前在海南海口身著白色毛絨外套亮相，室內高溫讓她頻頻喊熱，轉場室外時又說「熱死我了，但這是假的哦，聚酯纖維做的環保款」，離場時還不忘調侃自己「假貂先走啦」；不僅現場氣氛搞笑輕鬆，在社交平台上，也引來大批網友和粉絲讚她「好親民」，並曬出自己的假貂稱「咱跟頂流也是同款了」，還推動話題「假貂更環保」單日閱讀量破億，讓穿著「貂皮大衣」的楊紫反而獲得好評。

當時楊紫作為品牌珠寶代言人在海口外景直播，她身穿白色毛絨外套亮相，因海南氣溫較高，她多次提到外套悶熱不適，並特意向鏡頭澄清：「這身貂是假的，聚酯纖維做的」、「是環保貂」。這看似隨意的插曲，迅速在社群平台發酵成一次生動的公共討論。

有網友按讚稱她「假貂保護了動物，卻一樣美麗」，認為這無異於一次實打實的環保科普，有網友調侃「本來沒注意，她一提醒反而回去細看回放」，衍生出大量互動：「我和楊紫的共同點+1：都穿聚酯纖維」，「咱跟頂流也是同款了」，「你的聚酯纖維我的聚酯纖維好像都一樣」等。

時尚界觀察者也指出，楊紫這波「自曝」被讚「太靈了」，在於其舉重若輕的真誠。明星穿著人造皮草本並不罕見，但主動、明確地聲明材質屬性，沒有說教，沒有標榜，一句俏皮的坦白，就將「環保材質」與「時尚責任感」公開掛鉤，此舉頗具正面的示範意義，其感染力遠勝於空洞的口號。

這一行為也被解讀為對楊紫「中國野生動物保護公益大使」身分的踐行，有粉絲指出，她主演的新劇「生命樹」聚焦高原生態與藏羚羊保護，且此前直播中曾為保護寵物犬隱私要求打碼，此次聲明延續了她對動物福利的一貫立場。動保組織也藉勢發起「拒絕真皮草」倡導，推動話題「假貂更環保」單日閱讀量破億。

