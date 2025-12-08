楊紫「家業」才爆被抄襲… 「狙擊蝴蝶」經典吻戲也被短劇挪用
大陸女星楊紫主演古裝劇「家業」未播先火，不但網上掀起熱烈討論，更爆出被翻拍成短劇版本。近日，製作方華策影視正式開戰，發表聲明嚴厲譴責短劇的跟風拍攝與抄襲劇中核心劇情，短短一周不到時間，短劇抄襲、模仿、融梗長劇的風波持續發酵，多部短劇陷入爭議。
揚子晚報報導，近日，陳妍希、周柯宇主演的「狙擊蝴蝶」則遇到了一個頗為尷尬的情況，在該劇開播後，有網友發文，「『狙擊蝴蝶』怎感覺和我之前看的一個短劇這麼像，一個本子？」有粉絲解釋，「『狙擊蝴蝶』是2024年6月殺青的，買了小說『狙擊蝴蝶』版權，已經拍完一年多了只是到現在才排上檔期播出，之前放過殺青特輯。那個短劇很多情節就是出自這裡和後面放的片花。長劇的導演和編劇花了無數心思設計情節調度，短劇卻毫不費心看到就抄走融梗」。
據悉，「狙擊蝴蝶」殺青後，其官方發布的殺青特輯及「衣櫃吻」等片花，均遭短劇直接挪用。網友反映有短劇照搬分鏡設計，連角色動作、場景構圖均高度雷同，甚至有短劇借「陳妍希、周柯宇同款劇情」標籤引流。
除了在劇情、人設上時不時出現的「撞臉」，海報更成為「拼盤」重災區。比如此前播出的長劇「許我耀眼」，有劇粉發現，不僅有短劇「許你耀眼」疑似「碰瓷」劇名，女主名字也從「許妍」變成了「許煙」，「許我耀眼」的海報則疑似被融梗到了另外兩部不同的短劇中，雖然細節並不相同，這兩部短劇的海報被認為有強烈的「許我耀眼」的既視感。
報導說，還有網友整理出了短劇「撞臉」長劇海報的拼圖，受害長劇包括「白月梵星」、「大夢歸里」、「長月燼明」、「沉香如屑」、「永夜星河」、「傳聞中的陳芊芊」、「長相思」、「花間令」等，多得數不勝數。
長劇的名場面、配樂、視覺海報、服裝道具被各個短劇隨意拼貼，把長劇當成了短劇的素材庫，看似是高效蹭熱度，實則嚴重侵蝕行業根基。這種「拿來主義」不僅侵犯原創者合法權益，更讓市場陷入同質化惡性競爭。
