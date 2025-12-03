楊紫「家業」還沒播 山寨短劇先「東施效顰」
大陸女星楊紫主演古裝劇「家業」未播先火，不但網路上掀起熱烈討論，近期更爆出被翻拍成短劇版本。近日，製作方華策影視正式開戰，發表聲明嚴厲譴責短劇的跟風拍攝與抄襲劇中核心劇情，「這種跟風行為本質是對藝術創作的褻瀆，更是對全體主創及演員的極端不尊重。」
大陸微短劇超夯，內容精簡、劇情緊湊加上俊男美女高顏值組合，成了創造高流量暴紅主因，更甚者部分夯劇被翻拍成短劇版本，對長劇造成前所未有的收視衝擊。近期楊紫主演的傳奇商戰古裝劇集「家業」正值宣傳期，雖尚未定檔，熱度卻不斷上漲。但近日，有網友發現一部短劇「墨香繾綣，贅婿竟是資本家」與「家業」高度雷同，不僅翻拍「合墨」、「送八爺」等名場面，連海報字體、角色名、動作都是照搬照抄，被網友嘲諷「東施效顰」，更令網友納悶，「現在短劇都這麼肆無忌憚了嗎？」、「這樣照抄，沒事嗎？」
針對近期市場上出現短劇抄襲「家業」的跟風模仿，製作方華策影視發表聲明指出，該類短劇直接依據華策影視之前釋出的宣傳視頻和核心劇情片段進行拍攝，嚴重違背藝術創作的原創精神及行業倫理。
據悉，「家業」以明朝嘉靖年間徽州貢墨案為背景，講述李墨世家八房幺女李禎（楊紫飾演）為振興家業，憑藉製墨天賦帶領李氏墨業重回巔峰，並與駱家次子駱文謙（韓東君飾演）從競爭到合作，共同對抗墨業新貴田墨家族及海外墨業挑戰，最終製出「天下第一墨」維繫徽墨傳承的故事。
更多世界日報報導
避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場
車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單
美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 中僅2情境取勝
其他人也在看
郭書瑤單身太久遭虧「長蜘蛛網了」 狠嗆姚淳耀：到底是有多長？
郭書瑤主演的爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》宣告將於2026年正式回歸，她再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，也相當期待直呼：「我準備好了！」準備展開瘋狂宣傳之旅。而她在預告中，辛辣對姚淳耀發問：「請問到底是有多長？」讓劇迷相當期待後續發展。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
都市愛情劇《驕陽似我》未播先火！趙今麥、宋威龍從校園一路甜到職場 獲封2025「最受期待作品」｜開播時間、集數一次看
【文／陳雪芮】由趙今麥、宋威龍領銜主演的都市愛情劇《驕陽似我》即將開播，該劇改編自顧漫同名小說，以校園到職場的成長軸線串起主角十年的情感變化，搭配兩位主演的高顏值，只靠預告與海報就成功吸引大批書粉與劇迷的關注，被視為 2025 年現偶劇中最具爆款潛力的作品之一。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前 ・ 1
宋偉恩拍攝現場吼哭女星 陳漢典阻止遭嗆：不要拉我
回想起當時拍攝的心情，宋偉恩表示：「原本錄影時只是用一種看戲的心態，結果蔡昀希（劇中NPC）突然就轉過來嗆我一句，我就不小心掉入劇情裡面就爆炸了，我想這也是沉浸式劇場最有魅力的地方，自己隨時都有可能加入到戲劇的流動裡。」導演郭方儒拍攝結束後也親自關心狀況，蔡...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 1
胡瓜與民視破冰重啟合作「價碼曝光」 現身除夕節目不同台白冰冰
胡瓜與民視關係一度緊張，起因於去年電視台未提前告知將週六黃金時段改由白冰冰主持《超級冰冰Show》，此舉引發胡瓜不滿，認為多年合作基礎遭破壞。之後又因酬勞談判陷入僵局，最終雙方未完成續約。胡瓜去年轉向華視主持除夕節目，收視成績亮眼，證明其節目號召力依舊。經歷...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 7
分手惠利怕尷尬？柳俊烈缺席《請回答1988 10週年》大合照 卻現身這裡
南韓經典神劇《請回答1988》迎來播出十週年，tvN特別製作紀念綜藝《請回答1988 10週年》。在先前公開的主海報與大合照中，劇中飾演「狗煥（正煥）」的柳俊烈未出現，引發觀眾關注。有網友推測，柳俊烈的缺席可能和劇中女主角「德善」飾演者惠利去年分手，以及相關情感糾紛有關，當時柳俊烈、惠利及韓韶禧的三角關係鬧得沸沸揚揚，引發媒體與網友廣泛討論。部分劇迷認為，柳俊烈疑似為了避免與惠利分手後...陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
朴敏英《行騙天下KR》換穿百套造型 「機場摔倒」用臉演戲
有「韓劇浪漫女王」之稱的朴敏英，繼《和我老公結婚吧》後睽違一年半重返小螢幕，首次挑戰犯罪喜劇《行騙天下KR》。她在劇中飾演IQ高達165、擁有上位1%天才頭腦的詐欺師尹怡朗，全劇換上約100套造型，彷彿把詐騙行動變成伸展台，讓觀眾大飽眼福。導演更特別強調她的臉部表情演技，從細膩的眼神到瞬間切換的情緒，都精準到位。尤其在「機場摔倒」的場面中，她以連續四段表情變化展現極高的臉部控制力，被劇組盛讚為「用臉演戲的天才」。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《明星開拍中》挑戰極限！唐綺陽變身「韓系歐膩」 首集觀看飆破百萬
《明星開拍中》昨（1日）正式推出第一集，此為曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田共同企畫執行的網路節目，首支社群宣傳影片在上線後快速累積近百萬觀看，網友反應相當熱烈！首集嘉賓唐綺陽從體能挑戰到驚喜的韓系變裝，整集笑料與亮點不斷，影片一上線即吸引大批觀眾湧入收看，短短數小時觀看數即破萬。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《大生意人》新開播獲高評價 5大好評亮點整理！流放書生陳曉逆襲成商業巨擘 緊湊劇情毫無冷場
【文／段在玧】由陳曉、孫千主演的《大生意人》改編自趙之羽同名小說，講述因蒙受冤屈而被流放的科舉書生，意外接觸經商後逆襲人生，成為傳奇般的商業巨擘。以商場權謀為重心的熱血故事，11/25開播後，從演員陣容、緊湊劇情到實景鏡頭都好評不斷，愛奇藝熱度突破8000，也登上熱播榜TOP 2，以下5大亮點是必追原因。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 21 小時前 ・ 1
成毅新劇成劇王？「長安二十四計」5影帝影后同飆戲
由中國古裝劇男神成毅主演、以盛唐為背景的復仇權謀劇「長安二十四計」近日官宣定檔，預約人數立刻衝破250萬，成為2025年...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
劉書宏濕身激情女星 「那天真的蠻硬的」
三立八點台劇《百味人生》收視口碑雙亮眼，其中由劉書宏、邱子芯組成的「凡姝CP」人氣持續攀升，兩人從原先不被看好，到劇情越走越像浪漫偶像劇，討論度狂飆，相關社群影音更累積突破 200萬次觀看。劇中因家族企業而展開「兩年契約婚姻」的超凡與靜姝，隨著日常相處與多次面臨生死關頭，關係逐漸升溫、火花四射。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
胡瓜與民視「延續合作」有望！除夕確定不缺席
娛樂中心／李明融報導民視先前與王牌主持人胡瓜因節目時段調整與降酬勞導致關係降到冰點，過了將近1年時間後，終於出現新的契機，雙方皆釋出善意，強檔《綜藝大集合》續約談判重啟，維持主持費不砍薪，而胡瓜也點頭答應回歸參與除夕特別節目錄製，錄製運動比賽單元。對此，民視也回應「胡瓜確定會參與主持《民視第一發發發》除夕特別節目的明星運動會單元，並積極與製作單位討論節目內容中。有關胡瓜明年主持費用，目前由「大藝娛樂」商談中，細節不便對外透露」。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
唐綺陽挑戰流量密碼 揪曾莞婷換女團短裙驚豔全場
首播當晚，六位主持人齊聚收看節目，更是親自上線與觀眾即時互動，黃偉晉也特別在聊天室留言：「謝謝大家收看首集，希望大家給我們真實的反饋，我們想把頻道做好。」聊天室瞬間被刷爆：「這個組合真的好讚」、「看著大家手忙腳亂好可愛」、「影片太短了，不夠看啊！」甚至有...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 發起對話
《整形過後》洪暐哲被讚「告白10次也不會被討厭」！ 奶狗魅力全開就想姐姐寵
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》集結温昇豪、張榕容、安心亞等人氣演員，更一次網羅偶像圈與腐女圈心中三大天菜：「奶狗萌帥」洪暐哲、「BL男神」曾向鎮、「男團新星」禾雁凱，被網友封為《整形過後》的「養眼天菜陣容」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
《寶島西米樂 守護》黃瑄劇中棒打鴛鴦引撻伐 觀眾不滿情緒爆表
對於觀眾痛批角色太自私、棒打鴛鴦，黃瑄自嘲：「說真的，在八點檔的世界裡，劇情如果要更誇張，我大概早就把春燕（何宜珊 飾）推下山坡、下毒害人了，但這些我通通都沒有耶！我又沒殺人放火，大家怎麼會氣成這樣？台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
白家綺《好運來》目睹老公重傷！吳東諺：火苗就在腳邊燃燒
吳東諺在劇中為了救妻而倒地不起，這場重頭戲動用大量人力拍攝逼真的火燒場景。吳東諺回憶拍攝當下，工作人員用煤油、棉花、紙箱等材料，將火勢墊高，以呈現更緊繃的場面。而當他受傷倒地時，真實的火苗就在腳邊燃燒：「我已經感受到我的腳旁邊是很熱的，但我知道距離還算安...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
程雅晨《好運來》偷虐「小麻吉」報應來了？童星蕭晴曦「做這一事」她嚇傻大叫
四季線上/林佩玟報導程雅晨在民視八點檔《好運來》演活最惡小三「蔡佩婕」，劇中不只偷吃表姊蘇晏霈（飾演林樂樂）的老公，還偷虐她的孩子「小麻吉（蕭晴曦飾演）」，讓觀眾看得氣得牙癢癢。而戲裡，有一場蔡佩婕故意嚇小麻吉的片段，害得小麻吉惡夢連連最後生病，沒想到戲外，換童星蕭晴曦「做這一事」直接把程雅晨嚇得大叫一聲！程雅晨《好運來》偷虐小麻吉，讓觀眾看得氣得牙癢癢。原來是拍攝空檔時，蕭晴曦變魔術給程雅晨看，晴曦手裡握著一條東西，左右晃啊晃的，瞬間突然變出一根棒子，嚇得程雅晨「痾~」叫了一聲，接著兩人大笑了起來，超可愛互動引起網友們熱議，直呼兩人戲外好歡樂好可愛。蕭晴曦變魔術突然變出一根棒子，嚇得程雅晨「痾~」叫了一聲。 【看更多】民視新戲《豆腐媽媽》即將上檔！網友敲碗錦雯加入演出 本人「21字」回應了蘇晏霈才是《好運來》本劇大魔王？何蓓蓓驚爆「正宮設局離婚」她不否認白家綺《好運來》才回歸就「討皮痛」！遭翁家明「慘電」她秒落淚【追好劇】《好運來》第230集精彩片段｜惡小三佩婕偷嚇小麻吉 更多四季線上報導《好運來》翁家明突曝大場面到？無預警劇透「有人掛了，我發瘋了」引網狂猜結局！丁力騏《好運來》霸氣告白何蓓蓓！「誠欣CP」惹網動容：育欣終於遇到對的人《好運來》洪毛3度病危 尹昭德「沒去探病」背後原因有洋蔥！再曝近況：心疼不已四季線上影視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
宋偉恩罕見情緒失控「片場飆罵女星」 遷怒陳漢典：不要碰我
集結陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員的全台首創沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，今（2日）推出正式預告。探員宋偉恩在推理過程中因飾演霸凌學生加害者的蔡昀希過於投入角色，當場情緒失控暴走，對著蔡昀希怒吼：「你憑什麼打人啊？」、「不要拉我」，他罕見動怒的模樣讓現場探員拉都拉不住，導致場面一度失控。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《模範計程車3》好看嗎？6點評價：李帝勳開局就在日本打擊犯罪、金義聖會是反派嗎？
這次《模範計程車3》一開始就把戰場拉到日本，李帝勳飾演的金道奇繼續以「暗黑英雄」身分上線，開著熟悉的模範計程車，在更龐大的跨國犯罪網絡裡穿梭。老班底金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍全員回歸，再加上笠松將、尹施允、竹中直人等新加入的臉孔，讓這一Marie Claire美麗佳人 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
《好運來-EP244精彩片段》活摘心臟大爆 好孕救夫？
四季線上/陳玲慧報導活生生挖心計劃全面曝光？趙明志 (翁家明 飾) 跟醫師交代他已找到和楊子峰 (楊皓崴 飾) 匹配的心臟，並說出那個人就是陳逸凱 (吳東諺 飾)。沒想到他的追卻被江芸菲 (白家綺 飾) 偷聽到。她滿心震驚卻只能在趙明志面前假裝什麼都不知道。趙明志去探望楊子峰，很生氣楊文斌 (劉至翰 飾) 和楊可薇 (謝京穎 飾) 竟然都在場。楊子峰要趙明志不要傷害他喜歡的人。趙明志一意孤行會有什麼結果？今晚強力鎖定！👉📺【全台首播】民視頻道20：00《好運來》【更多新聞】《好運來》翁家明突曝大場面到？無預警劇透「有人掛了，我發瘋了」引網狂猜結局！《好運來》子峰換心的對象會是逸凱嗎？還是有更好的其他人選！更多四季線上報導白家綺救火《好運來》接替顏曉筠角色！與老公吳東諺「首次演夫妻」笑喊：蠻尷尬的民視新戲《豆腐媽媽》上檔時間曝光？陳仙梅搶先透露「這一事」網友嗨翻陳志強親揭加入《豆腐媽媽》！眼尖網友抓包與曾智希「定裝照」已曝端倪四季線上影視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《ARC Raiders》驚喜客串《南方四賤客》最新集數，開發商：播出前2天才收到通知
Embark Studios 開發的熱門撤離射擊遊戲《ARC Raiders》，最近達成了一項特別的文化里程碑，驚喜現身於美國長青知名動畫《南方四賤客》（South Park）的最新集數中。在第 28 季的「Turkey Trot」集數裡，角色 Tolkien Black 正全神貫注的玩，就 Eric Cartman（阿ㄆㄧㄚˇ）在旁邊和他說話，Tolkien 仍沉迷於遊戲中，只有簡單回答自己在玩《ARC Raiders》。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話