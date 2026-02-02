楊紫「生命樹」造型惹議 戴美瞳、偽素顏挨批破壞真實感
由胡歌、楊紫主演，正午陽光出品的重磅電視劇「生命樹」日前開播，不負眾望收視奪冠，打敗周雨彤、白宇主演的「太平年」，不過口碑出現兩極化。有觀眾肯定「全員演技在線」，實景拍攝畫面具有電影質感；但也有觀眾吐槽節奏鬆散、妝造奇怪，「不如看『可可西里』紀錄片」，豆瓣評分甚至短時間湧入超7000條一星差評，引起「惡意刷評」熱議。
「生命樹」首播呈現「高開低走」，央視8台首集酷雲實時峰值達2.3859%，刷新頻道年度紀錄，但第二集均值驟降至1.77%，被指「央8罕見斷崖式下跌」；次日出現逆襲現象，雲合市占率飆升至8.3%，單日漲幅137%，躍居榜單第三。第五集更刷新開播以來單集最高紀錄，創央視8台2026年開年劇集的收視高點。
該劇除了劇情被指「敘事鬆散平淡」，楊紫飾演的高原巡警「白菊」也話題不少，一邊是官方強調的188天高原實拍、減重15斤(7.5公斤)、全程素顏，一邊是觀眾揪著的「配戴美瞳」和「偽素顏」。
有眼尖網友指出，楊紫特寫鏡頭中可見眼部明顯修飾痕跡，疑似配戴美瞳，與1996年青藏高原的艱苦環境設定嚴重不符。此外，假髮、雙眼皮貼和「偽素顏」妝容也被批評破壞真實感。
不過，楊紫的演技還是得到不少肯定。一場白菊目睹弟弟參與盜獵時，她僅靠瞳孔震顫、嘴角抽搐、含淚不落等微表情，傳遞震驚、憤恨到信念崩塌的裂變式情緒，被稱為「教科書級表演」；面對隊友欲以暴制暴時，一句「這裡是無人區，不是無法區」的嘶吼，展現台詞張力。
有觀眾感慨，楊紫不是在演白菊，而是「把自己種進了可可西里的凍土裡」，還有人說，她完全跳脫「甜妹舒適圈」，更有網友期待後續看到她精采的演出。
更多世界日報報導
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
其他人也在看
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
朴信惠70分鐘撐全劇 《臥底洪小姐》收視翻倍創新高
韓星朴信惠在tvN週末劇《臥底洪小姐》靠的不是花拳繡腿，一路開掛的全場輸出，從首集收視3.5%，到昨天最新第6集衝到7.9%創新高，將話題度一起往上拉。最新播出的第5、6集，朴信惠飾演的「洪金寶」正式潛入韓民證券核心專案，白天是被稱為「汝矣島女巫」的狠角色，轉身又能化身偽裝滿點的「洪帳美」，喜劇節奏
小劉醫生回來了！蔡淑臻時隔4年難忘《女外科》鑽顱戲 背後辛酸血淚曝
由金鐘影后蔡淑臻製作及主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，2022年首播時就廣受好評，她在劇中飾演個性直率、放浪暴走的「小劉醫生」，形象深植人心。時隔多年今（2）日起在電視台播出，對於此次《村裡來了個暴走女外科》將再登上電視螢幕，蔡淑臻仍極力推薦，「已經看過的朋友們可以再看一遍，因為再看一遍還是很好看的」，更為之後要推出的第二季宣傳。
影／出演《折腰》爆紅！卻一年多沒拍戲 劉宇寧直播揭原因：沒有必要
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤中國男星劉宇寧去年憑藉《折腰》、《書卷一夢》等劇人氣攀升，但卻沒有再進組拍戲，僅有一部時裝劇《玫瑰叢生》待播，對於一年...
中天重返52台？NCC稱未溯及既往 葉元之：不是NCC說了算
立法院三讀《衛星廣播電視法》，明定在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，意味著中天新聞關台5年後，有望重回52台。不過，NCC直接稱未溯及既往，「中天不適用」。國民黨立委葉元之表示，重點不是NCC說了算，因為法界很多人說「從新從優」，昨天之所以通過這個法律，就是國家要以侵害人民權利最小的手段，也就是因為國家侵害到新聞自由，質疑NCC當時是配合政治，把中天關掉。
2026年1月Yahoo戲劇排行榜Top 10！《玉茗茶骨》 《愛情怎麼翻譯？》 《驕陽似我》戀愛劇全上榜 復仇、穿越、時代劇也都跟上！
2026年1月追劇排行榜名單好友戀愛感！Disney+《玉茗茶骨》助侯明昊成頂流！Netflix《愛情怎麼翻譯？》再度被金宣虎的愛情暖力療癒！WeTV小太陽《驕陽似我》的戀愛劇也幫你的歲末年初充滿電！復仇劇有《模範計程車3》當扛壩子，始祖級穿越劇《尋秦記》又熱播！玄彬時代劇《韓國製造》要跟上！一起來看本月必追熱榜好劇！
《最後生還者》影集第三季是最終季？HBO節目負責人語出驚人：「看起來是這樣」
由 HBO 所製作的遊戲改編影集《最後生還者》自 2023 年發布第一季以來，前兩季都獲得了許多成功，第一季當時入圍了 24 項電視影集最高榮譽艾美獎肯定，去年第二季開播時也延續了第一季的成功，創下超過 500 萬名觀眾同時收看第一集的紀錄，而當時第二季劇情收在了喬爾死亡後，艾莉與狄娜將踏上復仇之路，後續的旅程就是第三季劇情了。而最近，HBO 節目部負責人 Casey Bloys 似乎也確認，《最後生還者》影集第三季將可能會是最後一季。
【2月韓劇推薦】Netflix《莎拉的真偽人生》申惠善X李浚赫驚悚懸疑劇、《在你燦爛的季節》李聖經X蔡鍾協感性羅曼史！
一轉眼2026年的第一個月又要過完啦！趕緊來看2月即將公開的韓劇清單！目前1月還有《法官李漢英》、《恩愛的盜賊大人》、《春日狂熱》、《從今天開始是人類》、《臥底洪小姐》、《理事長和我的秘密關係》等劇還在熱播當中，以及Netflix夯劇《愛情怎麼翻譯？》持續有著高話題性！現在就趕緊來看2月有什麼新劇登場吧！
《法官李漢英》收視再飆高奪冠！ 池晟最強司法復仇比《模範計程車》還過癮
韓劇迷最近可能都換了「審判長」！由池晟、朴喜洵、元真兒主演的新作《法官李漢英》，自月初開播以來展現驚人氣勢。根據尼爾森韓國數據，30日播出的第9集全國收視飆上13.5%，大都會區更逼近15%大關。不少韓網評論笑稱：「自從《模範計程車3》完結後，全韓國的觀眾都轉台來看池晟制裁惡勢力了！」
《百萬人推理》所有演員接演只有一個原因 片場變大型追星現場
《百萬人推理》正式揭開幕後面紗，找來鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒，以及阿翰、千千等橫跨影視圈與網路世代的卡司，共同打造一部直指社群文化核心的懸疑推理作品。日前釋出的〈社群網路篇〉花絮，也首度曝光拍攝現場的真實氛圍與演員們接下演出的關鍵原因。
《暴走女外科》時隔4年經典再現！蔡淑臻對這一幕最難忘
由金鐘視后蔡淑臻製作及主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》2022年首播時就廣受好評，她在劇中飾演個性直率、放浪暴走的「小劉醫生」深植人心，這部劇情幽默誇張的醫療題材金鐘劇，時隔多年自今（2）日起在中天綜合台經典播出。對於《村裡來了個暴走女外科》再登上電視螢幕，蔡淑臻仍極力推薦，「已經看過的朋友們可以再看一遍，因為再看一遍還是很好看的」，她更為之後要推出的第2季宣傳，「一定要看第1季呀，這樣子才能接著看第2季」。
馬俊麟消失8點檔2年！新劇復出催淚登場 踏入母親遺屋藏洋蔥
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，貼近生活的租屋故事，讓網友看了共...
沈玉琳荒謬事蹟再+1！女星被迫問蘇貞昌：頭髮何時長
台灣早期綜藝節目為了收視率究竟有多瘋？中天綜合台《綜藝OK啦》最新一集邀請「老藝人」們集體憶當年。小鐘、馬國賢、楊繡惠等人大爆錄影辛酸史，內容不僅驚悚程度破表，更讓來賓感嘆：「如果以前有社群媒體，製作人早被炎上到死！」藝人小鐘在節目中透露，早期錄影完全沒有動保法觀念，曾被迫與狼狗比賽「搶雞腿」，「狼
鑽顱、噴血來真的！ 蔡淑臻揭《女外科》製作內幕：拍到撞牆
金鐘戲后蔡淑臻製作及主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》2022年首播廣受好評，她在劇中飾演個性直率、放浪暴走的「小劉醫生」深植人心，這部劇情幽默誇張的醫療題材金鐘劇，時隔多年自今（2日）起於中天綜合台經典播出。對於該劇將再重播，蔡淑臻仍極力推薦，「已經看過的朋友們可以再看一遍，因為再看一遍還是很
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。