楊繡惠嚇一大跳「曹西平身體一直很硬朗」 遺憾來不及再見一面

楊繡惠震驚曹西平猝逝，遺憾沒有再見一面。（翻攝曹西平臉書）

資深藝人曹西平猝逝，震驚演藝圈，朋友楊繡惠一早看新聞也嚇一大跳，她回應《中國時報》，「自從他搬去台中之後，我跟他很久沒有見面了，我還前陣子想說如果有去台中逢甲夜市要去看他。」她覺得他身體一直都很硬朗，沒有什麼毛病，而且他生活都很規律，遺憾沒有機會再見一面。

29日深夜被發現在家中離世，享壽66歲，他過往常帶哨子跑通告，並且大罵「醜八怪」成為經典口頭禪，生前最後一篇發文是「地震文」，沒想到隔幾天離世。他之前曾公開說楊繡惠「嫁不出去」，直言不看好對方結婚，毒舌式是他對朋友的關懷，而他每次發文楊繡惠都會按讚，建立好交情。楊麗音也留言哀悼：「曹大哥祝福你，一路好走RIP。」

曹西平被發現在家猝逝，享壽66歲。（翻攝曹西平臉書）

曹西平生前獨自照顧父親，指控兄弟棄養鬧翻，在家猝逝由乾兒子發現遺體，他也在臉書發文懇求一件事，「我是Jeremy，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人，求你們將四哥的後事全權交予我處理，因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助讓我好好處理四哥的後事。」他也心痛，「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領。」說出自己目前的困境。

