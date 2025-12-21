楊繡惠怒轟北捷恐攻是「鄭捷翻版」 質疑兇嫌家屬冷漠：父母問題很大

楊繡惠開直播談北捷恐攻。翻攝楊繡惠臉書

捷運台北車站及中山商圈19日發生震驚社會的擲彈砍人案，造成包含兇嫌在內共4人死亡、11人受傷的重大悲劇，引發各界譁然，資深女星楊繡惠也在社群直播與貼文中公開發聲，痛批這起事件根本是「鄭捷案翻版」，對無辜死傷者感到萬分不捨，直言兇嫌行徑太可惡，更形容這已經不是一般犯罪，而是「起笑的程度」。

要求比照飛機全面安檢 無法理解兇嫌家屬2年沒聯絡

針對大眾運輸安全問題再度亮起紅燈，楊繡惠在臉書憂心指出，未來民眾是否必須全面提高安檢規格，「以後不管坐高鐵、捷運、公車，是不是都要跟坐飛機一樣，驗身、檢查有沒有違禁品？」她也在案發後第一時間於臉書寫下心情，坦言自己「極度憤怒」，認為死者真的太無辜，社會必須正視可能出現的模仿效應。

楊繡惠開直播狂罵兇手家屬。翻攝楊繡惠臉書

除了治安疑慮，楊繡惠也將矛頭指向兇嫌家庭背景，對於嫌犯父母與哥哥出面表示「已經2年沒有聯絡」的說法，感到難以理解，她直言：「你是做爸爸媽媽的人，2年沒跟自己兒子聯絡，這太匪夷所思了吧？」並質疑若嫌犯長期逃兵、甚至遭通緝，家人不可能完全不知情，「多多少少一定知道他有什麼問題。」

以自身經驗對比 呼籲重視家庭關係

楊繡惠也以自身經驗舉例，表示自己即使已年過60歲，只要晚上稍晚回家，母親仍會立刻關心，直呼：「不要說2年，2個小時我媽都受不了。」她坦言，雖然事後全面究責父母或許過於嚴苛，但仍認為家庭疏離是社會必須正視的問題。最後，她呼籲大眾重視家庭教育與彼此關心，外出時也要提高警覺，「不要讓這樣的悲劇再發生。」



