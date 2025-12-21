楊繡惠批張文「根本鄭捷翻版」！怒轟：Ｘ的 應該斬首示眾

藝人楊繡惠在直播中針對北車、中山隨機攻擊事件，表達了強烈的憤怒與不滿。她直指兇嫌張文「太可惡了」，認為他就是「鄭捷翻版」，並痛批即便兇嫌已身亡，也應該「鞭屍」、「斬首示眾」。楊繡惠同時質疑兇嫌家庭關係，指出兇嫌與家人兩年未聯絡的情況值得探討。此外，在敏感時期，多位網路名人的相關內容也引發關注，包括恩熙俊下架疑似談及「掃射」的新片，以及Joeman過去開箱煙霧彈的舊影片被翻出討論。

楊繡惠直呼張文太可惡！（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

楊繡惠在錄外景空檔時於休息室開啟直播，談論近期北車、中山隨機攻擊事件時情緒激動。她表示這個兇嫌就是鄭捷的翻版，強調死者有多麼無辜。楊繡惠認為，即使兇嫌已經墜樓身亡，也應該「鞭屍」、「斬首示眾」，因為他的行為實在太可惡了。

除了對無辜死者表達不捨，楊繡惠也質疑未來搭乘大眾運輸是否需要升級安檢措施。同時，她對兇嫌的家庭關係提出疑問。楊繡惠提到兇嫌的父母表示已有兩年沒與兒子聯絡，她感到匪夷所思，認為這是非常不尋常的情況，因為那畢竟是親生骨肉。她表示，雖然兇嫌父母可能沒想到孩子會壞到這種程度，但她認為兇嫌已經達到「發瘋」的狀態。

楊繡惠也將矛頭指向台灣的法律制度，質疑現行法律是否過於寬鬆。然而，在這個緊張的時刻，「煙霧彈」等詞彙在網路上已成為敏感字眼。網紅恩熙俊原定於周六上傳的新影片，因開頭部分疑似涉及「掃射」和「煙霧彈」相關內容而緊急下架。恩熙俊在Instagram發文澄清，表示影片開頭是之前拍攝完成的，但他不希望影片引起任何聯想，因此決定調整內容。另一方面，YouTuber Joeman過去曾開箱煙霧彈的舊影片也被翻出，引發了關於是否應該管制這類物品的討論，在網路上掀起正反兩方的激烈論戰。

