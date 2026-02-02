楊繡惠提到母親不忍哭了！眼見一幕淚憶「悲情往事」：好怕被笑

四季線上／陳軒泓 報導

《綜藝新時代》邀請來賓張文綺、鹿希派與主持群阿翔、籃籃、楊繡惠一同來到台東池上鄉，第一站就前往當地最著名景點之一的伯朗大道，當眾人紛紛表示這是他們首度踏上此地，阿翔則說自己已經來這裡多達五次，而提到必追的打卡地標「金城武樹」，他隨即向大家聲稱還有一棵「浩角翔起樹」，讓所有人都不敢置信，面對眾多的質疑阿翔後來改口笑說只是比較小棵的樹，張文綺也忍不住虧那棵樹早在颱風來時就被吹倒，惹眾人爆笑。

阿翔自稱有棵「浩角翔起樹」，引發眾人質疑

除了阿翔，藝人們第一次見到赫赫有名的金城武樹，都不禁大嘆好幾聲，阿翔化身解說員向大家介紹這棵樹的命名由來，講到樹旁的長椅就是金城武拍攝廣告時所坐的位子，楊繡惠得知後馬上興奮地往椅子上趴，模樣十分享受，阿翔見到此舉立刻阻止她的誇張舉動，笑說「這椅子不是讓你褻瀆的！」笑翻全場，隨後大家還輪流上演各種心境，與金城武樹的互動相當逗趣，場面有夠歡樂。

楊繡惠直趴金城武坐過的椅子，被笑在褻瀆

另外一項行程是開著卡丁車環遊大波池，難得的新奇體驗也讓藝人們在過程中開心享受風景，樂活自在的行程也讓楊繡惠有感而發，孝心爆棚直呼想帶父母也來體驗看看。最後到了主持人的推廣環節，一系列行程讓楊繡惠腦海裡湧現青春回憶，吃到美味的池上飯包哽咽談起小時候不敢讓同學看到媽媽為她準備的單薄便當，好怕被嘲笑，忍不住落淚表示：「現在的人好幸福」，感動發表完演說，為了想獲選當集的最佳推廣代表，她對來賓們進行拉票，打出悲情牌說：「有看到我的眼淚嗎」，讓全場哭笑不得。

楊繡惠淚憶悲傷過往

