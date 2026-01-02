楊繡惠攀岩被質疑怒：我不是60多.我是60 破迷思70幾歲也能攀岩！
民視、八大《綜藝新時代》本次來到台北北投，一開場主持人阿翔、籃籃、楊繡惠以及藝人來賓張立東，北投第一、世界第二的青磺泉地熱谷開場，介紹世界唯二，泉質帶鐳的溫泉，以及需要耗時130年才會長高一公分的北投石，都是來到北投值得親眼見識的景點！
首先阿翔帶領眾人要前往全台首座攀岩場！入口處不顯眼的樹叢讓大家遲疑真的是攀岩場嗎？阿翔說只要走上去就知道了。而這次特別來到攀岩場，是因為先前曾讓楊繡惠在室內體驗過攀岩求姻緣，沒想到熱烈迴響，觀眾紛紛上網留言「六十幾歲有辦法爬上去嗎？」，聽到這裡楊繡惠惱怒的說是剛好六十歲，沒有六十「幾」，而為了破除假爬的流言，主持群要來感受最真實的！於是眾人出發，先在陡峭的山林穿梭，好不容易抵達時，直接被眼前的巨石震撼，籃籃更是驚呼這麼垂直光滑的牆面，真的能爬嗎？張立東更笑說這樣達人是名符其實的「攀老師」，幽默發言讓人忍俊不禁。攀岩團隊廖政琦以及助教Elyse跟大家分享，攀岩其實適合的族群很廣，還打破一般民眾迷思70多歲的學員也是可以攀岩的，讓眾人相當驚訝！被「質疑」楊繡惠打頭陣率先挑戰，籃籃看著快速攀至頂端的阿翔，錯愕地說你是壁虎吧！而楊繡惠也使出吃奶的力氣拼命往上爬，最終成功時，張立東直呼這60歲真的太強了！而下降至地面時，楊繡惠對著攝影機跟網友喊話，我是爬真的！接著用生氣的語氣吼你們再說我爬假的，我就…再爬一次！此言一出讓眾人當場笑場。
接下來要前往北投的最強秘境！籃籃問大家知不知道在陽明山也有一個總統府?!楊繡惠直呼怎麼可能，籃籃表示都已經安排好了，帶大家找當地里長一探究竟！而當地里長李秋霞介紹所在的位置是曾經的防空洞，因為外型像是原子彈，也被當地人稱為原子彈防空洞，據傳是抗戰時總統的臨時指揮所，防空洞有大小不一共15個房間，大約能容納600人，而其中的1號房間是最特別的，一走入就能看見總統府三個大字，真的是名符其實的地下總統府！
